Ліні Костенко вручили Орден Почесного легіону – найвищу нагороду Франції

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Поетка і письменниця Ліна Костенко отримала Орден Почесного легіону в посольстві Французької Республіки у Києві.

Про це повідомила журналістка Мирослава Барчук у четвер, 14 липня.

Вручення ордену відбулося в день Національного свята Франції, 14 липня.

“Зізнаюся, для мене це була абсолютна несподіванка. Я належу до всесвітньо відомої культури. Пан посол слушно зауважив, я справді люблю Францію. Навіть у ті страшні, тоталітарні часи, я завжди душею бувала у Франції. У мене таке відчуття, до я бувала у Франції, навіть крізь залізну завісу”, — зазначила поетка.

Орден Почесного легіону — найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги (найвища нагорода за цивільні заслуги). Легіон засновано 19 травня 1802.

Нагадаємо, у 2020 році стало відомо, що Костенко дописує три прозові та одну поетичну книжку.

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