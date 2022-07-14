Кремль наказав формувати “добровольчі батальйони” для війни в Україні, – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль наказав регіонам Російської Федерації формувати “добровольчі батальйони” для участі у війні в Україні.

Про це повідомляє сайт ІSW у зведенні в середу, 13 липня.

Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової або повної мобілізації в РФ.

Російські ЗМІ повідомили, що за шестимісячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від 3750 до 6000 доларів США.

Також росЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів у Курській області, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижньогородській та Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів у Тюменській області.

Аналітики інституту зазначають, що у батальйони можуть сформуватися 34 тисяч новоприбулих військовослужбовців, якщо кожен регіон РФ створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам сформувати добровольчі батальйони для відправки в Україну.

Російські війська провели невдалі наземні штурми на північ від Слов’янська та навколо Бахмута.

Окупанти продовжували завдавати авіаційні та артилерійські удари в районі Сіверська та на захід від Донецька.

Загарбники продовжували атакувати українські залізничні лінії на східному напрямку.

Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від міста Харкова.

Сили РФ надають перевагу оборонним операціям на південному напрямку, адже українські сили продовжували обстрілювати ворожі склади боєприпасів.

Російська окупаційна влада посилює матеріальну підтримку цивільних осіб, які працюють на окупантів в Україні.

Імовірно, російська окупаційна влада висуває умови для примусового переселення українських дітей з недавно окупованих територій до Криму.

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