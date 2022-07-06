ISW назвав цілі війни Путіна в Україні

Військові аналітики вважають метою російської війни знищення суверенітету України і зміну режиму.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні 5 липня.
Зазначається, що цілями Росії під час її вторгнення в Україну залишаються зміна режиму в Києві та усунення суверенітету української держави.
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента Росії Володимира Путіна щодо так званої “операції” в Україні, припустивши, що Кремль зберігає свою мету, включаючи зміну режиму та територіальну експансію далеко за межами Донбасу.
- Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов’янська.
- Окупанти намагаються просуватися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська.
- Ймовірно, російські війська намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоб наступати на місто з півдня.
- Українські сили здійснили обмежений контрудар на південному заході від Донецька.
- Російські війська продовжували обмежені та безуспішні штурми на півночі Харківської області.
- Російська влада проводить посилення заходи з призову на окупованих територіях, щоб компенсувати втрати живої сили, яких зазнають.
- Кремль продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що, ймовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до Російської Федерації.
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