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15 людей вважаються зниклими безвісти після ракетного удару по Вінниці

14/07/2022 16:25

Поліція отримала 15 повідомлень про людей, які зникли безвісти після ракетного удару по Вінниці.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко у четвер, 14 липня.

“Вінниця: станом на 14:00 на спеціалізовану лінію поліції надійшло 15 повідомлень про безвісти зниклих громадян, які перебували в районі потрапляння ворожих ракет. Зараз вони на зв’язок не виходять…”, – написав Клименко на своїй фейсбук-сторінці.

На місці влучання ракет продовжують працювати понад 400 поліцейських, додав він.

“12 слідчо-оперативних груп Національна поліція України та Служби безпеки документують черговий злочин російської армії проти українського народу. Цинічний, жорстокий та підступний злочин, який не може мати жодного виправдання”, – додав голова Нацполіції.

Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.

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