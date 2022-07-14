15 людей вважаються зниклими безвісти після ракетного удару по Вінниці

Поліція отримала 15 повідомлень про людей, які зникли безвісти після ракетного удару по Вінниці.
Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко у четвер, 14 липня.
“Вінниця: станом на 14:00 на спеціалізовану лінію поліції надійшло 15 повідомлень про безвісти зниклих громадян, які перебували в районі потрапляння ворожих ракет. Зараз вони на зв’язок не виходять…”, – написав Клименко на своїй фейсбук-сторінці.
На місці влучання ракет продовжують працювати понад 400 поліцейських, додав він.
“12 слідчо-оперативних груп Національна поліція України та Служби безпеки документують черговий злочин російської армії проти українського народу. Цинічний, жорстокий та підступний злочин, який не може мати жодного виправдання”, – додав голова Нацполіції.
Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.
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