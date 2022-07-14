15 липня у Вінниці та області оголошено днем жалоби. Наразі відомо про 21 загиблу людину

Фото: ДСНС

У п’ятницю, 15 липня, у Вінниці та області оголошено день жалоби за загиблими від російського ракетного удару.

Про це повідомила пресслужба міськради.

“Завтра, 15 липня, у Вінниці та області оголошено день жалоби”, – йдеться в повідомленні.

Наразі відомо, що внаслідок влучання трьох крилатих ракет типу “Калібр” по Вінниці загинула 21 людина, троє з них – діти. 52 особи (зокрема троє дітей) госпіталізовані. Також було пошкоджено 55 будівель, 40 автомобілів.

Продовжується пошук 46 осіб, зв’язок із якими відсутній.

Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.

Читайте також:

У Вінниці погасили пожежу на автостоянці біля офісного центру