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ЗСУ знищують ворожі склади на Луганщині, але ворог посилив роботу ДРГ, – Гайдай

13/07/2022 09:53

У Луганській області майже щодня знищують ворожі склади боєприпасів та знешкоджують диверсійно-розвідувальні групи.

Про це вранці в середу, 13 липня, повідомляє голова ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Російська армія не припиняє обстрілів. Однак, ймовірно, береже наявні запаси снарядів, бо їх постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї.

Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно. Тому уперед знов йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні. Посилення диверсійних розвідувальних заходів обумовлюється нестачею боєприпасів”, – йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, росіяни тиснуть не тільки з боку Лисичанська та Попасної, а й з Ізюмського напрямку.

Він зазначив, що до тих населених пунктів Луганщини, які ще тримають ЗСУ, звідти далеко. Але дії росіян загрожують великим містам Донеччини і можуть порушити чи вимусити перебудувати українські захисні укріплення.

Також, за словами голови ОВА, окупанти не припиняють авіаційний та артилерійський тиск в районах адміністративних меж областей. Зокрема, загарбники б’ють по Верхньокам’янському та Білогорівці – за добу було завдано чотири ракетних та два авіаційних удари.

Крім того, 12 липня росіяни 13 разів застосовували артилерію по мирних будинках у цих та прилеглих населених пунктах.

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