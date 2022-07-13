ЗСУ відбили штурми росіян на Слов’янському та Бахмутському напрямках, – ГШ

Фото з ФБ Володимира Зеленського

Українські військові відбили штурми російських військ на Слов’янському та Бахмутському напрямках, окупанти із втратами відійшли.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в середу, 13 лютого.

Так, на Слов’янському напрямку ЗСУ відбили штурмові дії у напрямках Іванівки та Долини. Окупантів відігнали назад.

Про спроби ворожого штурму на Бахмутському напрямку у ГШ переповіли так:

“Всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив”, – йдеться у зведенні.

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