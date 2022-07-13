В Одесі засудили до восьми років агента РФ з Придністров’я, який готував теракти в місті

Український суд визнав винним агента РФ, який планував теракти в Одесі. Його засуджено до восьми років в’язниці.
За даними ОГП, після цього агент РФ доручив чоловікові підпалити військові автомобілі, що знаходилися на території однієї з військових частин в Одесі, обіцяючи 800 доларів США винагороди.
“Він зазначив, що цей терористичний акт викличе суспільний резонанс на території України і порушить громадську безпеку. А завдана матеріальна шкода військовому майну завдасть шкоди для обороноздатності Збройних сил України”, – додають в офісі генпрокурора.
Засудженого затримали під час передачі грошей виконавцю.
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