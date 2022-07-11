СБУ впіймала в Одесі агента, який розвідував позиції протикорабельних комплексів ЗСУ

Служба безпеки запобігла спробам окупантів встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України.

Про це повідомляє українська спецслужба у понеділок, 11 липня.

Затриманий мав роздобути зазначені координати, які РФ планувала використати для здійснення серії ракетних ударів на півдні.

За даними слідства, зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в Одесі.

Для комунікації між собою було створено анонімний телеграм-канал. Через нього агент одержував завдання та “звітував” про їх виконання.

“Іншим завданням, яке стояло перед зрадником, було формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні України”, – додають у спецслужбі.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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