СБУ впіймала в Одесі агента, який розвідував позиції протикорабельних комплексів ЗСУ

Служба безпеки запобігла спробам окупантів встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України.
Про це повідомляє українська спецслужба у понеділок, 11 липня.
Затриманий мав роздобути зазначені координати, які РФ планувала використати для здійснення серії ракетних ударів на півдні.
За даними слідства, зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в Одесі.
Для комунікації між собою було створено анонімний телеграм-канал. Через нього агент одержував завдання та “звітував” про їх виконання.
“Іншим завданням, яке стояло перед зрадником, було формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні України”, – додають у спецслужбі.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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