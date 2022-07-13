У Мелітополі росіяни готуються до наступу ЗСУ, – мер Федоров

В окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни укріплюють оборону, готуючись до наступу Збройних сил України.
Про це заявив на брифінгу в середу, 13 липня, мер міста Іван Федоров.
“Псевдокерівник департаменту охорони здоров’я, якого призначили рашисти в Мелітополі, зібрав нараду, сказав всім колаборантам і тим, кого вони призначили керівниками закладів охорони здоров’я, підготувати продукти харчування, воду і заклеїти вікна”, – сказав Федоров, його цитує “Українська правда”.
За словами Федорова, за останні два тижні ситуація ускладнилися, однак окупанти розуміють, що “їхнє мирне життя у Мелітополі закінчилося”.
Нещодавно росіяни не пропускали людей через блокпост у Василівці, щоб прикриватися ними як “живим щитом” та встигнути провести передислокацію на території фронту, додав він.
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