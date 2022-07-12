Росіяни готуються до бойових дій у Херсоні в разі українського контрнаступу

Російські війська готуються до бойових дій у тимчасово окупованому Херсоні в разі, якщо український контрнаступ досягне міста.
Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя.
За його словами, окупанти посилили охоронно-фільтраційні заходи навколо міста.
Хлань заявив, що російські війська перемістили пункт розвантаження військового обладнання з Олешків (5 км на південний схід від Херсона) до Раденська (25 км у тому ж напрямку).
“Це, ймовірно, зроблено у відповідь на посилення українських ударів по військовій інфраструктурі РФ у Херсоні та навколо нього”, – зазначено у повідомленні.
Також стало відомо про знищення складу боєприпасів окупантів у місті Токмак, приблизно за 50 км на північний схід від Мелітополя у Запорізькій області, зазначено у звіті.
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