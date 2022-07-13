Президент Зеленський нагородив математика В’язовську, яка знайшла рішення гіпотези Кеплера

Марина В’язовська

Президент Володимир Зеленський відзначив орденом “За заслуги” І ступеня українського математика, завідувачку кафедри теорії чисел федеральної політехнічної школи Лозанни Марину В’язовську.

Указ №496/2022 з цього приводу опублікований на сайті глави держави 13 липня.

Зазначається, що орден присвоєно “за визначний особистий внесок у розвиток світової науки, популяризацію вітчизняної математичної школи, зміцнення авторитету Української держави”.

Як відомо, Міжнародний конгрес математиків оголосив 37-річну українку Марину В’язовську, яка вже тривалий час живе і працює у Швейцарії, одним із лауреатів найпрестижнішої математичної нагороди – Філдсівської премії – 2022 року.

У 2019 році уродженка Києва В’язовська з командою співавторів розв’язала математичне рівняння, яке визначає, як розміщується у 8- та 24-вимірних просторах нескінченна кількість точок, що відштовхуються одна від одної.

Цю геометричну задачу, відому як гіпотеза Кеплера, запропонував у 1611 році німецький математик і астроном Йоганн Кеплер.

У 2022 році В’язовська стала другою жінкою, яка отримала Медаль Філдса (після Мар’ям Мірзахані з Ірану 2014 року), і другим українським математиком (після Володимира Дрінфельда).

Медаль Філдса — нагорода, яка надається двом, трьом або чотирьом математикам на Міжнародному конгресі математиків, що проводиться під егідою Міжнародного математичного союзу раз на чотири роки. Ця медаль вважається найпрестижнішою відзнакою в математиці і надається молодим математикам, яким менше 40 років, за значний вклад у науку. Сума нагороди становить 15 тисяч канадських доларів. Засновником премії був канадський математик Джон Чарлз Філдс.

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