Президент нагородив 156 воїнів ЗСУ, з них 56 – посмертно. СПИСОК

Президент Володимир Зеленський підписав черговий указ про відзначення державними нагородами військовослужбовців Збройних сил України, які відбивають російську навалу.
Про це глава держави повідомив ввечері 12 липня.
“Увечері, як і завжди, підписав указ про нагородження наших героїв. 156 воїнів відзначені державними нагородами. 56 із них – посмертно“, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАЛИНСЬКОГО Юрія Михайловича — майора
ДАНИЛЮКА Івана Миколайовича — полковника
ДЕГТЯРА Дмитра Геннадійовича — старшого лейтенанта
ЗЕЛЕНЕНЬКОГО Степана Степановича — капітана
ІОРДАНОВА Дмитра Анатолійовича — лейтенанта
КАЗАРЯНА Ашота Аршаковича — лейтенанта
КЛИМЕНКА Олександра Михайловича — капітана
КОЖИНА Олександра Ігоровича — майора
КОЛЧУКА Сергія Григоровича — майора
КОСТОГРИЗА Івана Олеговича — майора
КОТІКА Дмитра Ігоровича — лейтенанта
КУЖЕЛЯ Ігоря Євгенійовича — підполковника
ЛЯСКОВСЬКОГО Вадима Ігоровича — підполковника
МЕДІНЦЯ Івана Романовича — підполковника
МЕЖОВІКІНА Ярослава Федоровича — старшого лейтенанта
НЕСТЕРЕНКА Віктора Олександровича — полковника
НОВІКОВА Ігоря Олександровича (посмертно) — майора
ОЛІЙНИКА Саву Євгенійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ПАДАЛИЦЮ Радіона Юрійовича — майора
РЯБЦЕВА Дмитра Олеговича — старшого лейтенанта
СМАЛЯ Петра Юрійовича — старшого лейтенанта
СПІЛКУ Олександра Сергійовича — полковника
ХМЕЛЯ Сергія Ананійовича — підполковника
ХОДОТА Віктора Григоровича — полковника
ЯВТУШЕНКА Володимира Олексійовича — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АВРАМЕНКА Андрія Андрійовича — старшого сержанта
АНЦИФЕРОВА Дмитра Юрійовича (посмертно) — сержанта
БЕЗЕРДЯНА Миколу Сергійовича (посмертно) — солдата
БОНКОВСЬКОГО Анатолія Анатолійовича (посмертно) — солдата
БРЮХНА Володимира Юрійовича — солдата
ВОЙТОВИЧА Віталія Романовича — майора
ГОНЧАРЕНКА Дмитра Григоровича — старшого солдата
ГОНЧАРОВА Володимира Володимировича — капітана
ЄРМАКОВИЧА Сергія Володимировича (посмертно) — сержанта
ЗАВІТРЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшину
ІВАНОВА Олександра Анатолійовича — лейтенанта
КАЛІЧА Сергія Ернестовича (посмертно) — молодшого сержанта
КАЧАРОВСЬКОГО Руслана Івановича — сержанта
КИСЛЯКА Олексія Володимировича (посмертно) — солдата
КОВАЛЯ Романа Сергійовича — майора
КОРУННОГО Миколу Олександровича — лейтенанта
КРАВЧУКА В’ячеслава Анатолійовича — молодшого сержанта
КУДЯ Ігоря Анатолійовича — сержанта
КУХЛІЯ Володимира Олександровича (посмертно) — солдата
МЕШКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта
МОЦЕЛЯ Артура Івановича — сержанта
НОВІКОВА Михайла В’ячеславовича (посмертно) — капітана
ОГРИЗЬКА Андрія Миколайовича — солдата
ОРЖЕХІВСЬКОГО Михайла Петровича (посмертно) — сержанта
ПЕРШИНА Аркадія Олександровича (посмертно) — солдата
ПРОШАКА Віктора Івановича — старшого сержанта
РАЧКА Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
СТЕПАНЮКА Ігоря Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
ТАРАНОВИЧА Володимира Володимировича — солдата
ТКАЧЕНКА Євгенія Володимировича — сержанта
ТЯГНИРЯДНА Сергія Вікторовича — лейтенанта
УЗУНОВА Дмитра Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ФРАІНТА Костянтина Анатолійовича (посмертно) — солдата
ХАПЕРСЬКОГО Івана Олексійовича — сержанта
ХАРЧЕНКА Максима Валерійовича — солдата
ХУТОРНОГО Андрія В’ячеславовича — старшого солдата
ЧЕКАЛЬСЬКОГО Вадима Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ЧЕРВОНОГО Олександра Борисовича — старшого солдата
ШАВКУНА Володимира Петровича — майора
ШАПОВАЛА Володимира Сергійовича — старшого сержанта
ШАПОВАЛА Романа Сергійовича — молодшого сержанта
ШЕВЧЕНКА Володимира Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
БАЛУХА Богдана Богдановича — капітана
ДЕНИСОВА Андрія Володимировича — полковника
ЛУК’ЯНОВА Павла Юрійовича — підполковника
МАРЧЕНКА Олександра Вікторовича — підполковника
ОСТАПЕНКА Олега Володимировича — підполковника
ПЕТРУКА Олега Васильовича — полковника
ПОНОМАРЕНКА Павла Миколайовича — підполковника
РУСЕЦЬКОГО Анатолія Анатолійовича — солдата
ЧЕРЕВКА Петра Сергійовича — підполковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АНДРЄЄВА Олексія Олександровича (посмертно) — головного сержанта
БАРАННИКА Вадима Анатолійовича — майора
БЕЗКОРОВАЙНОГО Павла Миколайовича — солдата
БЛИЗНЮКА Петра Петровича — старшого солдата
БОГАЧУКА Ігоря Миколайовича (посмертно) — солдата
ВЕРГУЛЕНКА Олександра Дмитровича (посмертно) — молодшого сержанта
ВИНОГРАДОВА Андрія Олександровича — солдата
ГОЛОДА Валерія Миколайовича (посмертно) — солдата
ДМІТРІЄВА Ігоря Михайловича — солдата
ДОРОШУКА Миколу Анатолійовича (посмертно) — солдата
ЖАРОВА Владислава Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
ЗАГУРСЬКОГО Віталія Петровича — молодшого сержанта
ІВАНЕНКА Руслана Івановича (посмертно) — сержанта
ІВАНЕНКА Юрія Володимировича — майстер-сержанта
ІВАШКЕВИЧА Павла Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
КОВАЛЕНКА Ігоря Івановича — майстер-сержанта
КОВАЛЕНКА Сергія Вікторовича — майстер-сержанта
КОЗЛА Сергія Олександровича — лейтенанта
КОЛЕСНИКА Володимира Григоровича (посмертно) — старшого солдата
КОМАРОВА Валерія Анатолійовича — солдата
КОСЕНКА Андрія Валерійовича — старшого солдата
КУЗНЕЦОВА Єгора Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
КУЧЕРА Максима Олександровича — прапорщика
КУЧЕРЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
КУЩА Сергія Вікторовича — штаб-сержанта
ЛАПУТІНА Олексія Миколайовича — головного сержанта
ЛЕВАХІНА Артура Олександровича (посмертно) — солдата
ЛЮБАРСЬКОГО Віталія Георгійовича — штаб-сержанта
МАРЧИШИНА Андрія Михайловича — майстер-сержанта
МАТВІЄНКА Юрія Вікторовича (посмертно) — солдата
МЄРКУЛОВА Романа Миколайовича — старшого солдата
ОЛІЙНИКА Володимира Михайловича — старшого сержанта
ОРЛОВА Бориса Володимировича — молодшого сержанта
ПАВЛОВСЬКОГО Артема Вікторовича — старшого солдата
ПАНЧЕНКА Олександра Анатолійовича — солдата
ПЕРЕПЬОЛКИНА Володимира Миколайовича — сержанта
ПЕТРЕНКА Едуарда Юрійовича — старшого солдата
ПЕТРУКА Миколу Петровича — молодшого сержанта
ПІСКЛОВА Андрія Олеговича — старшого солдата
ПОЧИНОК Наталію Вікторівну — капітана
ПРИЛУЦЬКОГО Артема Олександровича (посмертно) — старшого солдата
РАДАЛОВСЬКОГО Валерія Миколайовича — штаб-сержанта
РОМАЩЕНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта
САМБОЛЮ Ярослава Петровича — лейтенанта
СЕКРЕТЕНКА Кирила Сергійовича (посмертно) — солдата
СЕРГІЄНКОВА Сергія Васильовича — солдата
СЛОМЧИНСЬКОГО Максима Віталійовича (посмертно) — солдата
СТЕПОВИКА Антона Павловича (посмертно) — старшого солдата
ФАЗЛУТДІНОВА Андрія Гельметдіновича — лейтенанта
ХАБЮКА Олега Станіславовича (посмертно) — старшого солдата
ХОМЕНКА Олександра Миколайовича — головного сержанта
ЧОРНОГО Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ЧОРНОГО Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата
ШЕВЕРДІНА Віталія Васильовича (посмертно) — солдата
ШЕВЧЕНКА Олексія Андрійовича — майстер-сержанта
ШЕВЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
ШИРОБОКОВА Олександра Вікторовича — штаб-сержанта
ЯКОВЕНКА Максима Петровича (посмертно) — солдата
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ДАНИЛЬЧЕНКА Олександра Олеговича — майора
КАРПЕНКА Ігоря Миколайовича — майора
ЛОГВИНЕНКА Сергія Георгійовича — майора
ХИТРИЧЕНКА Андрія Васильовича — підполковника
ШМИГОЛЯ Олексія Олександровича — підполковника
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АЛФЬОРОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
БЄЛЯЄВА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
БЛАНКОВА Сергія Валерійовича — прапорщика
БУЗИННОГО Олександра Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
ВАЛЬЧУКА Дмитра Олеговича — капітана
ДЕМЧЕНКА Вадима Андрійовича (посмертно) — солдата
ДЕМЧЕНКА Володимира Ігоровича (посмертно) — молодшого сержанта
ЗІБЕРА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
ЗІБЕРА Олега Володимировича (посмертно) — солдата
ІГНАТЮКА Максима Ігоровича (посмертно) — солдата
ЛОБОДУ Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
ЛУКАША Максима Володимировича (посмертно) — солдата
СИДОРЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата
СОКОЛОВСЬКОГО Андрія Івановича (посмертно) — сержанта
ЧАЮНА В’ячеслава Сергійовича (посмертно) — солдата
ЧУБАТЮКА Сергія Юрійовича (посмертно) — солдата
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
КРАСЮКА Романа Юрійовича — молодшого сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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