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Президент нагородив 156 воїнів ЗСУ, з них 56 – посмертно. СПИСОК

12/07/2022 23:17

Президент Володимир Зеленський підписав черговий указ про відзначення державними нагородами військовослужбовців Збройних сил України, які відбивають російську навалу.

Про це глава держави повідомив ввечері 12 липня.

“Увечері, як і завжди, підписав указ про нагородження наших героїв. 156 воїнів відзначені державними нагородами. 56 із них – посмертно“, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №492/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАЛИНСЬКОГО Юрія Михайловича — майора

ДАНИЛЮКА Івана Миколайовича — полковника

ДЕГТЯРА Дмитра Геннадійовича — старшого лейтенанта

ЗЕЛЕНЕНЬКОГО Степана Степановича — капітана

ІОРДАНОВА Дмитра Анатолійовича — лейтенанта

КАЗАРЯНА Ашота Аршаковича — лейтенанта

КЛИМЕНКА Олександра Михайловича — капітана

КОЖИНА Олександра Ігоровича — майора

КОЛЧУКА Сергія Григоровича — майора

КОСТОГРИЗА Івана Олеговича — майора

КОТІКА Дмитра Ігоровича — лейтенанта

КУЖЕЛЯ Ігоря Євгенійовича — підполковника

ЛЯСКОВСЬКОГО Вадима Ігоровича — підполковника

МЕДІНЦЯ Івана Романовича — підполковника

МЕЖОВІКІНА Ярослава Федоровича — старшого лейтенанта

НЕСТЕРЕНКА Віктора Олександровича — полковника

НОВІКОВА Ігоря Олександровича (посмертно) — майора

ОЛІЙНИКА Саву Євгенійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ПАДАЛИЦЮ Радіона Юрійовича — майора

РЯБЦЕВА Дмитра Олеговича — старшого лейтенанта

СМАЛЯ Петра Юрійовича — старшого лейтенанта

СПІЛКУ Олександра Сергійовича — полковника

ХМЕЛЯ Сергія Ананійовича — підполковника

ХОДОТА Віктора Григоровича — полковника

ЯВТУШЕНКА Володимира Олексійовича — підполковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АВРАМЕНКА Андрія Андрійовича — старшого сержанта

АНЦИФЕРОВА Дмитра Юрійовича (посмертно) — сержанта

БЕЗЕРДЯНА Миколу Сергійовича (посмертно) — солдата

БОНКОВСЬКОГО Анатолія Анатолійовича (посмертно) — солдата

БРЮХНА Володимира Юрійовича — солдата

ВОЙТОВИЧА Віталія Романовича — майора

ГОНЧАРЕНКА Дмитра Григоровича — старшого солдата

ГОНЧАРОВА Володимира Володимировича — капітана

ЄРМАКОВИЧА Сергія Володимировича (посмертно) — сержанта

ЗАВІТРЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшину

ІВАНОВА Олександра Анатолійовича — лейтенанта

КАЛІЧА Сергія Ернестовича (посмертно) — молодшого сержанта

КАЧАРОВСЬКОГО Руслана Івановича — сержанта

КИСЛЯКА Олексія Володимировича (посмертно) — солдата

КОВАЛЯ Романа Сергійовича — майора

КОРУННОГО Миколу Олександровича — лейтенанта

КРАВЧУКА В’ячеслава Анатолійовича — молодшого сержанта

КУДЯ Ігоря Анатолійовича — сержанта

КУХЛІЯ Володимира Олександровича (посмертно) — солдата

МЕШКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта

МОЦЕЛЯ Артура Івановича — сержанта

НОВІКОВА Михайла В’ячеславовича (посмертно) — капітана

ОГРИЗЬКА Андрія Миколайовича — солдата

ОРЖЕХІВСЬКОГО Михайла Петровича (посмертно) — сержанта

ПЕРШИНА Аркадія Олександровича (посмертно) — солдата

ПРОШАКА Віктора Івановича — старшого сержанта

РАЧКА Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

СТЕПАНЮКА Ігоря Дмитровича (посмертно) — старшого солдата

ТАРАНОВИЧА Володимира Володимировича — солдата

ТКАЧЕНКА Євгенія Володимировича — сержанта

ТЯГНИРЯДНА Сергія Вікторовича — лейтенанта

УЗУНОВА Дмитра Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ФРАІНТА Костянтина Анатолійовича (посмертно) — солдата

ХАПЕРСЬКОГО Івана Олексійовича — сержанта

ХАРЧЕНКА Максима Валерійовича — солдата

ХУТОРНОГО Андрія В’ячеславовича — старшого солдата

ЧЕКАЛЬСЬКОГО Вадима Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ЧЕРВОНОГО Олександра Борисовича — старшого солдата

ШАВКУНА Володимира Петровича — майора

ШАПОВАЛА Володимира Сергійовича — старшого сержанта

ШАПОВАЛА Романа Сергійовича — молодшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Володимира Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

БАЛУХА Богдана Богдановича — капітана

ДЕНИСОВА Андрія Володимировича — полковника

ЛУК’ЯНОВА Павла Юрійовича — підполковника

МАРЧЕНКА Олександра Вікторовича — підполковника

ОСТАПЕНКА Олега Володимировича — підполковника

ПЕТРУКА Олега Васильовича — полковника

ПОНОМАРЕНКА Павла Миколайовича — підполковника

РУСЕЦЬКОГО Анатолія Анатолійовича — солдата

ЧЕРЕВКА Петра Сергійовича — підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АНДРЄЄВА Олексія Олександровича (посмертно) — головного сержанта

БАРАННИКА Вадима Анатолійовича — майора

БЕЗКОРОВАЙНОГО Павла Миколайовича — солдата

БЛИЗНЮКА Петра Петровича — старшого солдата

БОГАЧУКА Ігоря Миколайовича (посмертно) — солдата

ВЕРГУЛЕНКА Олександра Дмитровича (посмертно) — молодшого сержанта

ВИНОГРАДОВА Андрія Олександровича — солдата

ГОЛОДА Валерія Миколайовича (посмертно) — солдата

ДМІТРІЄВА Ігоря Михайловича — солдата

ДОРОШУКА Миколу Анатолійовича (посмертно) — солдата

ЖАРОВА Владислава Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

ЗАГУРСЬКОГО Віталія Петровича — молодшого сержанта

ІВАНЕНКА Руслана Івановича (посмертно) — сержанта

ІВАНЕНКА Юрія Володимировича — майстер-сержанта

ІВАШКЕВИЧА Павла Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

КОВАЛЕНКА Ігоря Івановича — майстер-сержанта

КОВАЛЕНКА Сергія Вікторовича — майстер-сержанта

КОЗЛА Сергія Олександровича — лейтенанта

КОЛЕСНИКА Володимира Григоровича (посмертно) — старшого солдата

КОМАРОВА Валерія Анатолійовича — солдата

КОСЕНКА Андрія Валерійовича — старшого солдата

КУЗНЕЦОВА Єгора Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

КУЧЕРА Максима Олександровича — прапорщика

КУЧЕРЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

КУЩА Сергія Вікторовича — штаб-сержанта

ЛАПУТІНА Олексія Миколайовича — головного сержанта

ЛЕВАХІНА Артура Олександровича (посмертно) — солдата

ЛЮБАРСЬКОГО Віталія Георгійовича — штаб-сержанта

МАРЧИШИНА Андрія Михайловича — майстер-сержанта

МАТВІЄНКА Юрія Вікторовича (посмертно) — солдата

МЄРКУЛОВА Романа Миколайовича — старшого солдата

ОЛІЙНИКА Володимира Михайловича — старшого сержанта

ОРЛОВА Бориса Володимировича — молодшого сержанта

ПАВЛОВСЬКОГО Артема Вікторовича — старшого солдата

ПАНЧЕНКА Олександра Анатолійовича — солдата

ПЕРЕПЬОЛКИНА Володимира Миколайовича — сержанта

ПЕТРЕНКА Едуарда Юрійовича — старшого солдата

ПЕТРУКА Миколу Петровича — молодшого сержанта

ПІСКЛОВА Андрія Олеговича — старшого солдата

ПОЧИНОК Наталію Вікторівну — капітана

ПРИЛУЦЬКОГО Артема Олександровича (посмертно) — старшого солдата

РАДАЛОВСЬКОГО Валерія Миколайовича — штаб-сержанта

РОМАЩЕНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта

САМБОЛЮ Ярослава Петровича — лейтенанта

СЕКРЕТЕНКА Кирила Сергійовича (посмертно) — солдата

СЕРГІЄНКОВА Сергія Васильовича — солдата

СЛОМЧИНСЬКОГО Максима Віталійовича (посмертно) — солдата

СТЕПОВИКА Антона Павловича (посмертно) — старшого солдата

ФАЗЛУТДІНОВА Андрія Гельметдіновича — лейтенанта

ХАБЮКА Олега Станіславовича (посмертно) — старшого солдата

ХОМЕНКА Олександра Миколайовича — головного сержанта

ЧОРНОГО Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЧОРНОГО Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата

ШЕВЕРДІНА Віталія Васильовича (посмертно) — солдата

ШЕВЧЕНКА Олексія Андрійовича — майстер-сержанта

ШЕВЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

ШИРОБОКОВА Олександра Вікторовича — штаб-сержанта

ЯКОВЕНКА Максима Петровича (посмертно) — солдата

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ДАНИЛЬЧЕНКА Олександра Олеговича — майора

КАРПЕНКА Ігоря Миколайовича — майора

ЛОГВИНЕНКА Сергія Георгійовича — майора

ХИТРИЧЕНКА Андрія Васильовича — підполковника

ШМИГОЛЯ Олексія Олександровича — підполковника

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АЛФЬОРОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

БЄЛЯЄВА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

БЛАНКОВА Сергія Валерійовича — прапорщика

БУЗИННОГО Олександра Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

ВАЛЬЧУКА Дмитра Олеговича — капітана

ДЕМЧЕНКА Вадима Андрійовича (посмертно) — солдата

ДЕМЧЕНКА Володимира Ігоровича (посмертно) — молодшого сержанта

ЗІБЕРА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата

ЗІБЕРА Олега Володимировича (посмертно) — солдата

ІГНАТЮКА Максима Ігоровича (посмертно) — солдата

ЛОБОДУ Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

ЛУКАША Максима Володимировича (посмертно) — солдата

СИДОРЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата

СОКОЛОВСЬКОГО Андрія Івановича (посмертно) — сержанта

ЧАЮНА В’ячеслава Сергійовича (посмертно) — солдата

ЧУБАТЮКА Сергія Юрійовича (посмертно) — солдата

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

КРАСЮКА Романа Юрійовича — молодшого сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

12 липня 2022 року
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Редактор:

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