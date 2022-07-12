Президент нагородив 156 воїнів ЗСУ, з них 56 – посмертно. СПИСОК

Президент Володимир Зеленський підписав черговий указ про відзначення державними нагородами військовослужбовців Збройних сил України, які відбивають російську навалу. Про це глава держави повідомив ввечері 12 липня. “Увечері, як і завжди, підписав указ про нагородження наших героїв. 156 воїнів відзначені державними нагородами. 56 із них – посмертно“, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №492/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БАЛИНСЬКОГО Юрія Михайловича — майора ДАНИЛЮКА Івана Миколайовича — полковника ДЕГТЯРА Дмитра Геннадійовича — старшого лейтенанта ЗЕЛЕНЕНЬКОГО Степана Степановича — капітана ІОРДАНОВА Дмитра Анатолійовича — лейтенанта КАЗАРЯНА Ашота Аршаковича — лейтенанта КЛИМЕНКА Олександра Михайловича — капітана КОЖИНА Олександра Ігоровича — майора КОЛЧУКА Сергія Григоровича — майора КОСТОГРИЗА Івана Олеговича — майора КОТІКА Дмитра Ігоровича — лейтенанта КУЖЕЛЯ Ігоря Євгенійовича — підполковника ЛЯСКОВСЬКОГО Вадима Ігоровича — підполковника МЕДІНЦЯ Івана Романовича — підполковника МЕЖОВІКІНА Ярослава Федоровича — старшого лейтенанта НЕСТЕРЕНКА Віктора Олександровича — полковника НОВІКОВА Ігоря Олександровича (посмертно) — майора ОЛІЙНИКА Саву Євгенійовича (посмертно) — старшого лейтенанта ПАДАЛИЦЮ Радіона Юрійовича — майора РЯБЦЕВА Дмитра Олеговича — старшого лейтенанта СМАЛЯ Петра Юрійовича — старшого лейтенанта СПІЛКУ Олександра Сергійовича — полковника ХМЕЛЯ Сергія Ананійовича — підполковника ХОДОТА Віктора Григоровича — полковника ЯВТУШЕНКА Володимира Олексійовича — підполковника Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АВРАМЕНКА Андрія Андрійовича — старшого сержанта АНЦИФЕРОВА Дмитра Юрійовича (посмертно) — сержанта БЕЗЕРДЯНА Миколу Сергійовича (посмертно) — солдата БОНКОВСЬКОГО Анатолія Анатолійовича (посмертно) — солдата БРЮХНА Володимира Юрійовича — солдата ВОЙТОВИЧА Віталія Романовича — майора ГОНЧАРЕНКА Дмитра Григоровича — старшого солдата ГОНЧАРОВА Володимира Володимировича — капітана ЄРМАКОВИЧА Сергія Володимировича (посмертно) — сержанта ЗАВІТРЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшину ІВАНОВА Олександра Анатолійовича — лейтенанта КАЛІЧА Сергія Ернестовича (посмертно) — молодшого сержанта КАЧАРОВСЬКОГО Руслана Івановича — сержанта КИСЛЯКА Олексія Володимировича (посмертно) — солдата КОВАЛЯ Романа Сергійовича — майора КОРУННОГО Миколу Олександровича — лейтенанта КРАВЧУКА В’ячеслава Анатолійовича — молодшого сержанта КУДЯ Ігоря Анатолійовича — сержанта КУХЛІЯ Володимира Олександровича (посмертно) — солдата МЕШКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта МОЦЕЛЯ Артура Івановича — сержанта НОВІКОВА Михайла В’ячеславовича (посмертно) — капітана ОГРИЗЬКА Андрія Миколайовича — солдата ОРЖЕХІВСЬКОГО Михайла Петровича (посмертно) — сержанта ПЕРШИНА Аркадія Олександровича (посмертно) — солдата ПРОШАКА Віктора Івановича — старшого сержанта РАЧКА Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта СТЕПАНЮКА Ігоря Дмитровича (посмертно) — старшого солдата ТАРАНОВИЧА Володимира Володимировича — солдата ТКАЧЕНКА Євгенія Володимировича — сержанта ТЯГНИРЯДНА Сергія Вікторовича — лейтенанта УЗУНОВА Дмитра Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта ФРАІНТА Костянтина Анатолійовича (посмертно) — солдата ХАПЕРСЬКОГО Івана Олексійовича — сержанта ХАРЧЕНКА Максима Валерійовича — солдата ХУТОРНОГО Андрія В’ячеславовича — старшого солдата ЧЕКАЛЬСЬКОГО Вадима Миколайовича (посмертно) — старшого солдата ЧЕРВОНОГО Олександра Борисовича — старшого солдата ШАВКУНА Володимира Петровича — майора ШАПОВАЛА Володимира Сергійовича — старшого сержанта ШАПОВАЛА Романа Сергійовича — молодшого сержанта ШЕВЧЕНКА Володимира Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта Нагородити орденом Данила Галицького БАЛУХА Богдана Богдановича — капітана ДЕНИСОВА Андрія Володимировича — полковника ЛУК’ЯНОВА Павла Юрійовича — підполковника МАРЧЕНКА Олександра Вікторовича — підполковника ОСТАПЕНКА Олега Володимировича — підполковника ПЕТРУКА Олега Васильовича — полковника ПОНОМАРЕНКА Павла Миколайовича — підполковника РУСЕЦЬКОГО Анатолія Анатолійовича — солдата ЧЕРЕВКА Петра Сергійовича — підполковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АНДРЄЄВА Олексія Олександровича (посмертно) — головного сержанта БАРАННИКА Вадима Анатолійовича — майора БЕЗКОРОВАЙНОГО Павла Миколайовича — солдата БЛИЗНЮКА Петра Петровича — старшого солдата БОГАЧУКА Ігоря Миколайовича (посмертно) — солдата ВЕРГУЛЕНКА Олександра Дмитровича (посмертно) — молодшого сержанта ВИНОГРАДОВА Андрія Олександровича — солдата ГОЛОДА Валерія Миколайовича (посмертно) — солдата ДМІТРІЄВА Ігоря Михайловича — солдата ДОРОШУКА Миколу Анатолійовича (посмертно) — солдата ЖАРОВА Владислава Валерійовича (посмертно) — старшого солдата ЗАГУРСЬКОГО Віталія Петровича — молодшого сержанта ІВАНЕНКА Руслана Івановича (посмертно) — сержанта ІВАНЕНКА Юрія Володимировича — майстер-сержанта ІВАШКЕВИЧА Павла Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта КОВАЛЕНКА Ігоря Івановича — майстер-сержанта КОВАЛЕНКА Сергія Вікторовича — майстер-сержанта КОЗЛА Сергія Олександровича — лейтенанта КОЛЕСНИКА Володимира Григоровича (посмертно) — старшого солдата КОМАРОВА Валерія Анатолійовича — солдата КОСЕНКА Андрія Валерійовича — старшого солдата КУЗНЕЦОВА Єгора Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта КУЧЕРА Максима Олександровича — прапорщика КУЧЕРЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата КУЩА Сергія Вікторовича — штаб-сержанта ЛАПУТІНА Олексія Миколайовича — головного сержанта ЛЕВАХІНА Артура Олександровича (посмертно) — солдата ЛЮБАРСЬКОГО Віталія Георгійовича — штаб-сержанта МАРЧИШИНА Андрія Михайловича — майстер-сержанта МАТВІЄНКА Юрія Вікторовича (посмертно) — солдата МЄРКУЛОВА Романа Миколайовича — старшого солдата ОЛІЙНИКА Володимира Михайловича — старшого сержанта ОРЛОВА Бориса Володимировича — молодшого сержанта ПАВЛОВСЬКОГО Артема Вікторовича — старшого солдата ПАНЧЕНКА Олександра Анатолійовича — солдата ПЕРЕПЬОЛКИНА Володимира Миколайовича — сержанта ПЕТРЕНКА Едуарда Юрійовича — старшого солдата ПЕТРУКА Миколу Петровича — молодшого сержанта ПІСКЛОВА Андрія Олеговича — старшого солдата ПОЧИНОК Наталію Вікторівну — капітана ПРИЛУЦЬКОГО Артема Олександровича (посмертно) — старшого солдата РАДАЛОВСЬКОГО Валерія Миколайовича — штаб-сержанта РОМАЩЕНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта САМБОЛЮ Ярослава Петровича — лейтенанта СЕКРЕТЕНКА Кирила Сергійовича (посмертно) — солдата СЕРГІЄНКОВА Сергія Васильовича — солдата СЛОМЧИНСЬКОГО Максима Віталійовича (посмертно) — солдата СТЕПОВИКА Антона Павловича (посмертно) — старшого солдата ФАЗЛУТДІНОВА Андрія Гельметдіновича — лейтенанта ХАБЮКА Олега Станіславовича (посмертно) — старшого солдата ХОМЕНКА Олександра Миколайовича — головного сержанта ЧОРНОГО Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата ЧОРНОГО Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата ШЕВЕРДІНА Віталія Васильовича (посмертно) — солдата ШЕВЧЕНКА Олексія Андрійовича — майстер-сержанта ШЕВЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата ШИРОБОКОВА Олександра Вікторовича — штаб-сержанта ЯКОВЕНКА Максима Петровича (посмертно) — солдата Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня ДАНИЛЬЧЕНКА Олександра Олеговича — майора КАРПЕНКА Ігоря Миколайовича — майора ЛОГВИНЕНКА Сергія Георгійовича — майора ХИТРИЧЕНКА Андрія Васильовича — підполковника ШМИГОЛЯ Олексія Олександровича — підполковника Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” АЛФЬОРОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата БЄЛЯЄВА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата БЛАНКОВА Сергія Валерійовича — прапорщика БУЗИННОГО Олександра Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта ВАЛЬЧУКА Дмитра Олеговича — капітана ДЕМЧЕНКА Вадима Андрійовича (посмертно) — солдата ДЕМЧЕНКА Володимира Ігоровича (посмертно) — молодшого сержанта ЗІБЕРА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата ЗІБЕРА Олега Володимировича (посмертно) — солдата ІГНАТЮКА Максима Ігоровича (посмертно) — солдата ЛОБОДУ Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта ЛУКАША Максима Володимировича (посмертно) — солдата СИДОРЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата СОКОЛОВСЬКОГО Андрія Івановича (посмертно) — сержанта ЧАЮНА В’ячеслава Сергійовича (посмертно) — солдата ЧУБАТЮКА Сергія Юрійовича (посмертно) — солдата Нагородити медаллю “За врятоване життя” КРАСЮКА Романа Юрійовича — молодшого сержанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 12 липня 2022 року

Президент нагородив 287 учасників бойових дій. СПИСОК Читайте також:



Редактор: Нестор Дим

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