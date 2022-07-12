Президент нагородив 287 учасників бойових дій. СПИСОК

Президент України підписав черговий указ, яким відзначив нагородами військовослужбовців Збройних сил України, що відбивають російську агресію.
“Увечері підписав черговий указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 287 учасників бойових дій”, – сказав Володимир Зеленський у зверненні 11 липня.
Цього разу воїни ЗСУ відзначені меделями “За військову службу Україні” та “Захиснику Вітчизни”. Всі – прижиттєво.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ГАЛІНАЧА Антона Анатолійовича — старшого солдата
ІВАНИЦЮ Сергія Володимировича — старшого солдата
КОНЯХІНА Олега Володимировича — старшого солдата
МАКСИМОВСЬКОГО Ігоря Миколайовича — головного сержанта
МАРТАКОВА Михайла Вікторовича — молодшого сержанта
РАДЧЕНКА Андрія Івановича — старшину
РИБАКА Євгена Сергійовича — молодшого сержанта
САЛЬНИКА Валерія Юрійовича — старшого солдата
СТАФЄЄВА Дмитра Андрійовича — молодшого сержанта
СУХОРУКОВА Романа Володимировича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АВРИЧЕНКА Василя Миколайовича — сержанта
АДИГЕЗЯЛОВА Валентина Валентиновича — солдата
АЗАРОВА Дмитра Васильовича — старшого солдата
АКОСТЬОЛОВА Романа Станіславовича — старшого солдата
АНТОНОВА Дмитра Дмитровича — старшого солдата
АРГУНОВА Володимира Володимировича — головного сержанта
АСАДУЛЛАЄВА Рустама Керімовича — капітана
БАКУМА Вадима Станіславовича — сержанта
БАЛАБАНА Олексія Олексійовича — молодшого сержанта
БГАНКУ Володимира Володимировича — солдата
БЕЗВЕЗЮКА Олександра Васильовича — старшого сержанта
БЕРЕЖНОГО Олександра Володимировича — старшого солдата
БЕРШОВА Олега Олександровича — солдата
БЄЛЯВЦЕВА Олега Владиславовича — старшого сержанта
БІЛЕНКА Олександра Валентиновича — солдата
БІЛОВА Ігоря Анатолійовича — солдата
БІЛОЗЕРОВА Антона Олексійовича — молодшого сержанта
БІЛОКОНЯ Андрія Олексійовича — старшого сержанта
БІЛОУСОВА Ярослава Геннадійовича — старшого солдата
БІЛОШАПКУ Павла Миколайовича — солдата
БІЛУСЯКА Максима Анатолійовича — солдата
БОДНАРУКА Тараса Михайловича — солдата
БОЙКА Віктора Сергійовича — старшого солдата
БОНГАРЯ Юрія Володимировича — солдата
БОНДАРЕНКА Володимира Івановича — старшого солдата
БОНДАРЄВА Артема Сергійовича — старшого солдата
БОХОНЬКА Андрія Миколайовича — старшого солдата
БРЕХАРЯ Вадима Васильовича — старшого сержанта
БРУСЕНСЬКОГО Павла Анатолійовича — солдата
БРУСНІКУ Андрія Анатолійовича — старшого лейтенанта
БУГАЯ Олександра Миколайовича — солдата
БУЛГАКОВА Олексія Миколайовича — старшого лейтенанта
ВАКУЛЕНКА Дмитра Миколайовича — молодшого лейтенанта
ВАНДУ Ігоря Сергійовича — солдата
ВАСИЛЕНКА Богдана Олеговича — старшого лейтенанта
ВЕРБОВОГО Дмитра Олеговича — сержанта
ВЕРЗІЛІНА Сергія Васильовича — солдата
ВИГАНОВСЬКОГО Віталія Леонідовича — солдата
ВИТВИЦЬКОГО Володимира Романовича — солдата
ВОЛОДІНА Володимира Олеговича — солдата
ВОЛОШИНА Олександра Володимировича — солдата
ВОЛОШКА Володимира Михайловича — солдата
ВЯЛОГО Дмитра Юрійовича — солдата
ГАВРИЛЕНКА Івана Олександровича — молодшого сержанта
ГАЛУШКУ Володимира Олександровича — старшого солдата
ГАНЖУ Вадима Анатолійовича — солдата
ГАРАЩУКА Андрія Анатолійовича — солдата
ГАРВАСЮКА Степана Богдановича — старшого солдата
ГАРНОГО Євгена Владиславовича — солдата
ГАРЯЧКІНА Олександра Васильовича — солдата
ГЕРАСИМОВИЧА Олександра Вікторовича — молодшого сержанта
ГЕТМАНЕНКА Юрія Вікторовича — солдата
ГИЧУКА Ростислава Олеговича — старшого солдата
ГНЄЗДІЛОВА Сергія Сергійовича — солдата
ГОРБАНА Вадима Дмитровича — солдата
ГОРОЧНЄВА Руслана Олексійовича — солдата
ГРАБОВЕЦЬКОГО Сергія Олеговича — старшого солдата
ГРИНЬОВА Руслана Володимировича — старшого солдата
ГРИШКА Миколу Васильовича — солдата
ГУМЕНА Віктора Васильовича — старшого солдата
ГУСЕЙНОВА Ільгара Ілхама Огли — старшого солдата
ДАЦУНА Артема Івановича — солдата
ДЕМЯНОВА Станіслава Васильовича — солдата
ДЕНИСА Олега Володимировича — солдата
ДЕНИСЕНКА Віталія Сергійовича — старшого солдата
ДЕРЕЧУ Сергія Івановича — старшого сержанта
ДІДЕНКА Сергія Анатолійовича — штаб-сержанта
ДМИТРЕНКА Максима Івановича — старшого сержанта
ДМИТРІЄНКА Євгена Миколайовича — солдата
ДОЛГОГО Володимира Анатолійовича — старшого солдата
ДОРОЖИНСЬКОГО Олексія Жоржовича — сержанта
ДОРОШЕНКА Андрія Олеговича — молодшого сержанта
ДОРОШЕНКА Юрія Вікторовича — старшого солдата
ДРАНКА Сергія Олександровича — солдата
ДЯЧЕНКА Анатолія Борисовича — молодшого сержанта
ЄВДОКІМОВА Дмитра Олександровича — солдата
ЄРМОЛІНА Олега Васильовича — старшого солдата
ЖЕРНОВОГО Дмитра Анатолійовича — сержанта
ЗАВІЗІОНА Григорія Андрійовича — майстер-сержанта
ЗОЛОТОПУПА Сергія Олексійовича — солдата
ЗОЛОЧЕВСЬКОГО Анатолія Анатолійовича — молодшого сержанта
ЗУЯ Романа Івановича — підполковника
ЗЮБУ Віталія Ігоровича — молодшого сержанта
ІВАНОВА Миколу Вікторовича — солдата
ІВАНЧІКОВА Андрія Андрійовича — солдата
ІВАЩЕНКА Валерія Володимировича — старшого солдата
ІЛЬЇНА Ігоря Олександровича — солдата
КАВЕРЗІНА Костянтина Івановича — молодшого сержанта
КАЛАШНИКА Володимира Михайловича — солдата
КАЛАШНІКОВА Ярослава Дмитровича — солдата
КАЛЬМУКА Сергія Володимировича — старшого солдата
КАПІТАНОВА Євгена Вікторовича — солдата
КАПУСТЯНА Олександра Володимировича — старшого солдата
КАС’ЯНА Євгенія Володимировича — солдата
КАЧИНСЬКОГО Володимира Васильовича — молодшого сержанта
КИРИЛЮКА Євгена Олексійовича — солдата
КІНАША Сергія Станіславовича — солдата
КІСІЛЯ Віктора Юрійовича — солдата
КІЯНА Дмитра Сергійовича — солдата
КЛИМЕНКА Миколу Ігоровича — солдата
КОБИЛЯНСЬКОГО Олександра Казиміровича — старшого лейтенанта
КОВАЛЕНКА Юрія Григоровича — солдата
КОВТУНА Андрія Володимировича — солдата
КОЗАКОВА Сергія Петровича — старшого солдата
КОЗЕЮ Олега Анатолійовича — солдата
КОЛІСНИКА Андрія Миколайовича — солдата
КОЛІСНИКА Ярослава Миколайовича — старшого солдата
КОЛІЯ Сергія Олександровича — старшого солдата
КОЛПА Вадима Юрійовича — солдата
КОЛЬБА Андрія Олександровича — старшого солдата
КОНОВАЛОВА Дмитра Володимировича — солдата
КОПИТОНЕНКА Олега Миколайовича — старшого солдата
КОРНІЄНКА Віталія Володимировича — солдата
КОСАРЄВА Дмитра Олександровича — старшого солдата
КОЩУГА Віталія Дмитровича — старшого солдата
КРУТОГО Вадима Анатолійовича — солдата
КУЗЬМЕНКА Валерія Євгеновича — старшого лейтенанта
КУЗЬМІНА Артура Едуардовича — старшого сержанта
КУЛИКА Володимира Юрійовича — солдата
КУПЧЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
ЛАВРУШКУ Євгенія Олександровича — солдата
ЛАРІОНОВА Сергія Сергійовича — солдата
ЛЄБЄДЄВА Павла Васильовича — молодшого сержанта
ЛИСЕНКА Віталія Сергійовича — солдата
ЛИШКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
ЛОГІНОВА Олександра Вікторовича — старшого солдата
ЛОГОЙКА Миколу Геннадійовича — старшого солдата
ЛОЖЕНКА Георгія Валерійовича — старшого солдата
ЛОМАКІНА Миколу Олександровича — старшого солдата
ЛУЖЕЦЬКОГО Василя Васильовича — старшого солдата
ЛУЗАНА Віталія Сергійовича — солдата
ЛУКАШОВА Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта
ЛУКІНА Дениса Борисовича — старшого лейтенанта
ЛУТЕНКА Олександра Сергійовича — старшого сержанта
ЛЮБИЦЬКОГО Олександра Миколайовича — старшого солдата
ЛЯШЕНКА Віктора Петровича — сержанта
МАЗНЄВА Івана Сергійовича — старшого солдата
МАЛОГО Ігоря Валентиновича — старшого сержанта
МАРТИНЕНКА Сергія Олександровича — лейтенанта
МЕДВЕДЄВА Олександра Михайловича — солдата
МЕЛЬНИКА Олександра Васильовича — молодшого сержанта
МИРГОРОДСЬКОГО Олександра Віталійовича — солдата
МІРОШНИЧЕНКА Ігоря Володимировича — солдата
МІТКІНУ Ольгу Анатоліївну — молодшого сержанта
МІШАКОВА Дмитра Володимировича — сержанта
МОВЧАН Аліну Сергіївну — молодшого сержанта
МОЙСУ Петра Миколайовича — солдата
МОКРУШИНА Дмитра Сергійовича — солдата
МОЛОТКОВА Дмитра Олександровича — старшого солдата
НАЗАРЕНКА Сергія Вікторовича — старшого солдата
НАРВУ Миколу Петровича — солдата
НЕДБАЙЛОВА Олексія Миколайовича — солдата
НЕДІЛЬСЬКОГО Едуарда Івановича — молодшого сержанта
НЕДОБЕРА Володимира Олександровича — сержанта
НЕСТЕРЧУКА Ігоря Вікторовича — молодшого сержанта
НЕФЬОДОВА Івана Володимировича — солдата
НОВІКОВА Олександра Миколайовича — солдата
НОСЕНКА Дениса Олександровича — солдата
ОВЧАРЕНКА Юрія Вячеславовича — сержанта
ОЛІЙНИКА Дмитра Олександровича — солдата
ОЧКУСЯ Олександра Вікторовича — лейтенанта
ПАВЛЕНКА Володимира Юрійовича — солдата
ПАВЛОВСЬКОГО Володимира Петровича — молодшого сержанта
ПАВЛЮКА Марка Миколайовича — старшого солдата
ПАРАМОНОВА Валерія Олександровича — солдата
ПАРШЕНКОВА Олексія Олексійовича — старшого солдата
ПЕТРЕНКА Андрія Анатолійовича — солдата
ПЕТРОВА Сергія Семеновича — сержанта
ПИРКОВА Єгора Сергійовича — солдата
ПІВОВАРОВА Данила Денисовича — солдата
ПОЛІЧЕВА Євгенія Васильовича — солдата
ПОЛІЩУКА Віталія Сергійовича — старшого сержанта
ПОНОМАРЕНКА Едуарда Олександровича — солдата
ПОНОМАРЕНКА Романа Віталійовича — солдата
ПОНОМАРЬОВА Станіслава Миколайовича — солдата
ПОПОВА Олега Геннадійовича — солдата
ПОТОЧАКА Тараса Степановича — молодшого сержанта
ПРИЙМЕНКА Романа Вячеславовича — солдата
ПРИСАКАРЯ Володимира Володимировича — солдата
ПРИСТІНСЬКОГО Андрія Володимировича — старшого сержанта
ПРОКІПЧИНА Ігоря Ярославовича — солдата
ПРОКОПЧУКА Андрія Васильовича — старшого солдата
ПУТЕНЬОВА Дениса Олександровича — старшого солдата
РАБОТІНА Назара Олександровича — старшого солдата
РАБЦУНА Євгена Борисовича — солдата
РАКА Віталія Васильовича — старшого солдата
РАХМАНІНА Андрія Олексійовича — старшого лейтенанта
РИБАКА Ігоря Сергійовича — старшого солдата
РИМАРЕНКО Юлію Ігорівну — молодшого сержанта
РОСЛИКА Едуарда Анатолійовича — солдата
РУДНІЧЕНКА Івана Анатолійовича — старшого солдата
РУСТАМОВА Олександра Тофіковича — старшого солдата
РЯБОВОЛОВА Максима Миколайовича — солдата
РЯБЧЕНЮКА Олександра Володимировича — старшого солдата
САВІНА Віталія Юрійовича — солдата
САЛЬНИКОВА Ігоря Сергійовича — солдата
САНІНА Івана Сергійовича — солдата
САПРИКІНА Ярослава Яковича — солдата
САУЛЕНКА Євгенія Вікторовича — солдата
СВЕРДЛЮЧЕНКА Владислава Віталійовича — солдата
СВИРИДЕНКА Миколу Сергійовича — молодшого сержанта
СВИРИДЕНКА Сергія Борисовича — молодшого сержанта
СВІСТУНА Костянтина Миколайовича — солдата
СЕЛЮКОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата
СЕНЧУРУ Валентина Миколайовича — солдата
СИДОРЕНКА Сергія Григоровича — солдата
СИМЕНЮКА Андрія Олександровича — старшого солдата
СИТНІКА Олександра Миколайовича — старшого солдата
СІНЕЛЬНІКОВА Олександра Михайловича — старшого солдата
СКЛЕМУ Олександра Ігоровича — солдата
СЛІСАРЕНКА Ігоря Олексійовича — солдата
СМИКОВА Данила Вадімовича — солдата
СМІРНОВА Артема Юрійовича — солдата
СМІРНОВА Олександра Юрійовича — солдата
СНІЖКОВСЬКОГО Віктора Васильовича — солдата
СОКУРА Ростислава Ігоровича — солдата
СОЛДАТОВА Сергія Євгеновича — старшого солдата
СРІБНОГО Владислава Васильовича — штаб-сержанта
СТАРНИЧЕНКА Руслана Вікторовича — солдата
СТАТЕШНОГО Андрія Олександровича — солдата
СТЕПЧУКА Віктора Васильовича — солдата
СТРЕЛЬКА Андрія Володимировича — сержанта
СУХИНУ Юрія Миколайовича — солдата
ТЕСЛЮ Олега Борисовича — солдата
ТИМЧЕНКА Артема Дмитровича — солдата
ТИМЧЕНКА Євгенія Дмитровича — солдата
ТИХОВОДОВА Андрія Миколайовича — солдата
ТИЩЕНКА Едуарда Анатолійовича — солдата
ТІЛІНА Костянтина Миколайовича — солдата
ТІТОВА Віталія Васильовича — солдата
ТКАЧЕНКА Сергія Івановича — молодшого сержанта
ТОДОРЧУКА Дениса Ігоровича — старшого солдата
ТРЕТЯКА Олександра Віталійовича — солдата
ТРОНЯ Сергія Вікторовича — солдата
ТУЛЬПУ Андрія Володимировича — штаб-сержанта
УШАНОВА Андрія Анатолійовича — солдата
УШАНОВА Леоніда Анатолійовича — солдата
ФАТУЄВА Віталія Борисовича — старшого солдата
ФЕРТІКА Сергія Федоровича — старшого солдата
ФІЛАТОВА Віталія Володимировича — сержанта
ФРОЛОВА Андрія Вікторовича — старшого солдата
ХАЛЕЦЬКОГО Сергія Анатолійовича — солдата
ХАРЧЕНКА Станіслава Володимировича — солдата
ЦІКЕЛАШВІЛІ Гігі — солдата
ЧАЙКОВСЬКОГО Дмитра Ігоровича — солдата
ЧАХАЮ Володимира Рамазіновича — старшого солдата
ЧЕПУРІНА Павла Миколайовича — солдата
ЧЕРЕВКА Євгена Івановича — старшого солдата
ЧЕРКАСОВА Сергія Афанасійовича — молодшого сержанта
ЧЕРНИША Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта
ЧЕРНОБРОВА Олександра Миколайовича — солдата
ЧЕРНОВА Олександра Петровича — молодшого сержанта
ЧИЧКАНЯ Юрія Сергійовича — старшого лейтенанта
ЧОРНІЯ Ігоря Євгенійовича — солдата
ЧУЄВА Артема Євгенійовича — старшого солдата
ШАВКУНА Олександра Миколайовича — солдата
ШАЛУНОВА Олександра Володимировича — солдата
ШАПОВАЛА Владислава Юрійовича — молодшого сержанта
ШАПОВАЛА Руслана Вадимовича — солдата
ШАТОХІНА Дениса Юрійовича — молодшого сержанта
ШАХА Олександра Миколайовича — солдата
ШЕВЧЕНКА Віталія Олександровича — солдата
ШЕВЧЕНКА Сергія Сергійовича — солдата
ШЕВЧЕНКА Станіслава Станіславовича — солдата
ШЕЛУДЬКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта
ШЕМЧУКА Олега Віталійовича — солдата
ШЕПОТІННІКА Романа Валерійовича — солдата
ШИЩЕНКА Владислава Сергійовича — солдата
ШМІЛА Василя — старшого лейтенанта
ШПАКА Дмитра Сергійовича — солдата
ШТАНЬКА Олександра Івановича — солдата
ЩУКІНА Олега Анатолійовича — головного сержанта
ЯБЛУНОВСЬКОГО Єгора Сергійовича — старшого солдата
ЯКОВЛЕВА Миколу Володимировича — солдата
ЯКОВЛЄВА Олексія Анатолійовича — сержанта
ЯРЕМЧУКА Івана Вадимовича — капітана
ЯШНОГО Руслана Юрійовича — старшого сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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