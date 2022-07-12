Президент нагородив 287 учасників бойових дій. СПИСОК

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ГАЛІНАЧА Антона Анатолійовича — старшого солдата

ІВАНИЦЮ Сергія Володимировича — старшого солдата

КОНЯХІНА Олега Володимировича — старшого солдата

МАКСИМОВСЬКОГО Ігоря Миколайовича — головного сержанта

МАРТАКОВА Михайла Вікторовича — молодшого сержанта

РАДЧЕНКА Андрія Івановича — старшину

РИБАКА Євгена Сергійовича — молодшого сержанта

САЛЬНИКА Валерія Юрійовича — старшого солдата

СТАФЄЄВА Дмитра Андрійовича — молодшого сержанта

СУХОРУКОВА Романа Володимировича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АВРИЧЕНКА Василя Миколайовича — сержанта

АДИГЕЗЯЛОВА Валентина Валентиновича — солдата

АЗАРОВА Дмитра Васильовича — старшого солдата

АКОСТЬОЛОВА Романа Станіславовича — старшого солдата

АНТОНОВА Дмитра Дмитровича — старшого солдата

АРГУНОВА Володимира Володимировича — головного сержанта

АСАДУЛЛАЄВА Рустама Керімовича — капітана

БАКУМА Вадима Станіславовича — сержанта

БАЛАБАНА Олексія Олексійовича — молодшого сержанта

БГАНКУ Володимира Володимировича — солдата

БЕЗВЕЗЮКА Олександра Васильовича — старшого сержанта

БЕРЕЖНОГО Олександра Володимировича — старшого солдата

БЕРШОВА Олега Олександровича — солдата

БЄЛЯВЦЕВА Олега Владиславовича — старшого сержанта

БІЛЕНКА Олександра Валентиновича — солдата

БІЛОВА Ігоря Анатолійовича — солдата

БІЛОЗЕРОВА Антона Олексійовича — молодшого сержанта

БІЛОКОНЯ Андрія Олексійовича — старшого сержанта

БІЛОУСОВА Ярослава Геннадійовича — старшого солдата

БІЛОШАПКУ Павла Миколайовича — солдата

БІЛУСЯКА Максима Анатолійовича — солдата

БОДНАРУКА Тараса Михайловича — солдата

БОЙКА Віктора Сергійовича — старшого солдата

БОНГАРЯ Юрія Володимировича — солдата

БОНДАРЕНКА Володимира Івановича — старшого солдата

БОНДАРЄВА Артема Сергійовича — старшого солдата

БОХОНЬКА Андрія Миколайовича — старшого солдата

БРЕХАРЯ Вадима Васильовича — старшого сержанта

БРУСЕНСЬКОГО Павла Анатолійовича — солдата

БРУСНІКУ Андрія Анатолійовича — старшого лейтенанта

БУГАЯ Олександра Миколайовича — солдата

БУЛГАКОВА Олексія Миколайовича — старшого лейтенанта

ВАКУЛЕНКА Дмитра Миколайовича — молодшого лейтенанта

ВАНДУ Ігоря Сергійовича — солдата

ВАСИЛЕНКА Богдана Олеговича — старшого лейтенанта

ВЕРБОВОГО Дмитра Олеговича — сержанта

ВЕРЗІЛІНА Сергія Васильовича — солдата

ВИГАНОВСЬКОГО Віталія Леонідовича — солдата

ВИТВИЦЬКОГО Володимира Романовича — солдата

ВОЛОДІНА Володимира Олеговича — солдата

ВОЛОШИНА Олександра Володимировича — солдата

ВОЛОШКА Володимира Михайловича — солдата

ВЯЛОГО Дмитра Юрійовича — солдата

ГАВРИЛЕНКА Івана Олександровича — молодшого сержанта

ГАЛУШКУ Володимира Олександровича — старшого солдата

ГАНЖУ Вадима Анатолійовича — солдата

ГАРАЩУКА Андрія Анатолійовича — солдата

ГАРВАСЮКА Степана Богдановича — старшого солдата

ГАРНОГО Євгена Владиславовича — солдата

ГАРЯЧКІНА Олександра Васильовича — солдата

ГЕРАСИМОВИЧА Олександра Вікторовича — молодшого сержанта

ГЕТМАНЕНКА Юрія Вікторовича — солдата

ГИЧУКА Ростислава Олеговича — старшого солдата

ГНЄЗДІЛОВА Сергія Сергійовича — солдата

ГОРБАНА Вадима Дмитровича — солдата

ГОРОЧНЄВА Руслана Олексійовича — солдата

ГРАБОВЕЦЬКОГО Сергія Олеговича — старшого солдата

ГРИНЬОВА Руслана Володимировича — старшого солдата

ГРИШКА Миколу Васильовича — солдата

ГУМЕНА Віктора Васильовича — старшого солдата

ГУСЕЙНОВА Ільгара Ілхама Огли — старшого солдата

ДАЦУНА Артема Івановича — солдата

ДЕМЯНОВА Станіслава Васильовича — солдата

ДЕНИСА Олега Володимировича — солдата

ДЕНИСЕНКА Віталія Сергійовича — старшого солдата

ДЕРЕЧУ Сергія Івановича — старшого сержанта

ДІДЕНКА Сергія Анатолійовича — штаб-сержанта

ДМИТРЕНКА Максима Івановича — старшого сержанта

ДМИТРІЄНКА Євгена Миколайовича — солдата

ДОЛГОГО Володимира Анатолійовича — старшого солдата

ДОРОЖИНСЬКОГО Олексія Жоржовича — сержанта

ДОРОШЕНКА Андрія Олеговича — молодшого сержанта

ДОРОШЕНКА Юрія Вікторовича — старшого солдата

ДРАНКА Сергія Олександровича — солдата

ДЯЧЕНКА Анатолія Борисовича — молодшого сержанта

ЄВДОКІМОВА Дмитра Олександровича — солдата

ЄРМОЛІНА Олега Васильовича — старшого солдата

ЖЕРНОВОГО Дмитра Анатолійовича — сержанта

ЗАВІЗІОНА Григорія Андрійовича — майстер-сержанта

ЗОЛОТОПУПА Сергія Олексійовича — солдата

ЗОЛОЧЕВСЬКОГО Анатолія Анатолійовича — молодшого сержанта

ЗУЯ Романа Івановича — підполковника

ЗЮБУ Віталія Ігоровича — молодшого сержанта

ІВАНОВА Миколу Вікторовича — солдата

ІВАНЧІКОВА Андрія Андрійовича — солдата

ІВАЩЕНКА Валерія Володимировича — старшого солдата

ІЛЬЇНА Ігоря Олександровича — солдата

КАВЕРЗІНА Костянтина Івановича — молодшого сержанта

КАЛАШНИКА Володимира Михайловича — солдата

КАЛАШНІКОВА Ярослава Дмитровича — солдата

КАЛЬМУКА Сергія Володимировича — старшого солдата

КАПІТАНОВА Євгена Вікторовича — солдата

КАПУСТЯНА Олександра Володимировича — старшого солдата

КАС’ЯНА Євгенія Володимировича — солдата

КАЧИНСЬКОГО Володимира Васильовича — молодшого сержанта

КИРИЛЮКА Євгена Олексійовича — солдата

КІНАША Сергія Станіславовича — солдата

КІСІЛЯ Віктора Юрійовича — солдата

КІЯНА Дмитра Сергійовича — солдата

КЛИМЕНКА Миколу Ігоровича — солдата

КОБИЛЯНСЬКОГО Олександра Казиміровича — старшого лейтенанта

КОВАЛЕНКА Юрія Григоровича — солдата

КОВТУНА Андрія Володимировича — солдата

КОЗАКОВА Сергія Петровича — старшого солдата

КОЗЕЮ Олега Анатолійовича — солдата

КОЛІСНИКА Андрія Миколайовича — солдата

КОЛІСНИКА Ярослава Миколайовича — старшого солдата

КОЛІЯ Сергія Олександровича — старшого солдата

КОЛПА Вадима Юрійовича — солдата

КОЛЬБА Андрія Олександровича — старшого солдата

КОНОВАЛОВА Дмитра Володимировича — солдата

КОПИТОНЕНКА Олега Миколайовича — старшого солдата

КОРНІЄНКА Віталія Володимировича — солдата

КОСАРЄВА Дмитра Олександровича — старшого солдата

КОЩУГА Віталія Дмитровича — старшого солдата

КРУТОГО Вадима Анатолійовича — солдата

КУЗЬМЕНКА Валерія Євгеновича — старшого лейтенанта

КУЗЬМІНА Артура Едуардовича — старшого сержанта

КУЛИКА Володимира Юрійовича — солдата

КУПЧЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

ЛАВРУШКУ Євгенія Олександровича — солдата

ЛАРІОНОВА Сергія Сергійовича — солдата

ЛЄБЄДЄВА Павла Васильовича — молодшого сержанта

ЛИСЕНКА Віталія Сергійовича — солдата

ЛИШКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

ЛОГІНОВА Олександра Вікторовича — старшого солдата

ЛОГОЙКА Миколу Геннадійовича — старшого солдата

ЛОЖЕНКА Георгія Валерійовича — старшого солдата

ЛОМАКІНА Миколу Олександровича — старшого солдата

ЛУЖЕЦЬКОГО Василя Васильовича — старшого солдата

ЛУЗАНА Віталія Сергійовича — солдата

ЛУКАШОВА Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта

ЛУКІНА Дениса Борисовича — старшого лейтенанта

ЛУТЕНКА Олександра Сергійовича — старшого сержанта

ЛЮБИЦЬКОГО Олександра Миколайовича — старшого солдата

ЛЯШЕНКА Віктора Петровича — сержанта

МАЗНЄВА Івана Сергійовича — старшого солдата

МАЛОГО Ігоря Валентиновича — старшого сержанта

МАРТИНЕНКА Сергія Олександровича — лейтенанта

МЕДВЕДЄВА Олександра Михайловича — солдата

МЕЛЬНИКА Олександра Васильовича — молодшого сержанта

МИРГОРОДСЬКОГО Олександра Віталійовича — солдата

МІРОШНИЧЕНКА Ігоря Володимировича — солдата

МІТКІНУ Ольгу Анатоліївну — молодшого сержанта

МІШАКОВА Дмитра Володимировича — сержанта

МОВЧАН Аліну Сергіївну — молодшого сержанта

МОЙСУ Петра Миколайовича — солдата

МОКРУШИНА Дмитра Сергійовича — солдата

МОЛОТКОВА Дмитра Олександровича — старшого солдата

НАЗАРЕНКА Сергія Вікторовича — старшого солдата

НАРВУ Миколу Петровича — солдата

НЕДБАЙЛОВА Олексія Миколайовича — солдата

НЕДІЛЬСЬКОГО Едуарда Івановича — молодшого сержанта

НЕДОБЕРА Володимира Олександровича — сержанта

НЕСТЕРЧУКА Ігоря Вікторовича — молодшого сержанта

НЕФЬОДОВА Івана Володимировича — солдата

НОВІКОВА Олександра Миколайовича — солдата

НОСЕНКА Дениса Олександровича — солдата

ОВЧАРЕНКА Юрія Вячеславовича — сержанта

ОЛІЙНИКА Дмитра Олександровича — солдата

ОЧКУСЯ Олександра Вікторовича — лейтенанта

ПАВЛЕНКА Володимира Юрійовича — солдата

ПАВЛОВСЬКОГО Володимира Петровича — молодшого сержанта

ПАВЛЮКА Марка Миколайовича — старшого солдата

ПАРАМОНОВА Валерія Олександровича — солдата

ПАРШЕНКОВА Олексія Олексійовича — старшого солдата

ПЕТРЕНКА Андрія Анатолійовича — солдата

ПЕТРОВА Сергія Семеновича — сержанта

ПИРКОВА Єгора Сергійовича — солдата

ПІВОВАРОВА Данила Денисовича — солдата

ПОЛІЧЕВА Євгенія Васильовича — солдата

ПОЛІЩУКА Віталія Сергійовича — старшого сержанта

ПОНОМАРЕНКА Едуарда Олександровича — солдата

ПОНОМАРЕНКА Романа Віталійовича — солдата

ПОНОМАРЬОВА Станіслава Миколайовича — солдата

ПОПОВА Олега Геннадійовича — солдата

ПОТОЧАКА Тараса Степановича — молодшого сержанта

ПРИЙМЕНКА Романа Вячеславовича — солдата

ПРИСАКАРЯ Володимира Володимировича — солдата

ПРИСТІНСЬКОГО Андрія Володимировича — старшого сержанта

ПРОКІПЧИНА Ігоря Ярославовича — солдата

ПРОКОПЧУКА Андрія Васильовича — старшого солдата

ПУТЕНЬОВА Дениса Олександровича — старшого солдата

РАБОТІНА Назара Олександровича — старшого солдата

РАБЦУНА Євгена Борисовича — солдата

РАКА Віталія Васильовича — старшого солдата

РАХМАНІНА Андрія Олексійовича — старшого лейтенанта

РИБАКА Ігоря Сергійовича — старшого солдата

РИМАРЕНКО Юлію Ігорівну — молодшого сержанта

РОСЛИКА Едуарда Анатолійовича — солдата

РУДНІЧЕНКА Івана Анатолійовича — старшого солдата

РУСТАМОВА Олександра Тофіковича — старшого солдата

РЯБОВОЛОВА Максима Миколайовича — солдата

РЯБЧЕНЮКА Олександра Володимировича — старшого солдата

САВІНА Віталія Юрійовича — солдата

САЛЬНИКОВА Ігоря Сергійовича — солдата

САНІНА Івана Сергійовича — солдата

САПРИКІНА Ярослава Яковича — солдата

САУЛЕНКА Євгенія Вікторовича — солдата

СВЕРДЛЮЧЕНКА Владислава Віталійовича — солдата

СВИРИДЕНКА Миколу Сергійовича — молодшого сержанта

СВИРИДЕНКА Сергія Борисовича — молодшого сержанта

СВІСТУНА Костянтина Миколайовича — солдата

СЕЛЮКОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата

СЕНЧУРУ Валентина Миколайовича — солдата

СИДОРЕНКА Сергія Григоровича — солдата

СИМЕНЮКА Андрія Олександровича — старшого солдата

СИТНІКА Олександра Миколайовича — старшого солдата

СІНЕЛЬНІКОВА Олександра Михайловича — старшого солдата

СКЛЕМУ Олександра Ігоровича — солдата

СЛІСАРЕНКА Ігоря Олексійовича — солдата

СМИКОВА Данила Вадімовича — солдата

СМІРНОВА Артема Юрійовича — солдата

СМІРНОВА Олександра Юрійовича — солдата

СНІЖКОВСЬКОГО Віктора Васильовича — солдата

СОКУРА Ростислава Ігоровича — солдата

СОЛДАТОВА Сергія Євгеновича — старшого солдата

СРІБНОГО Владислава Васильовича — штаб-сержанта

СТАРНИЧЕНКА Руслана Вікторовича — солдата

СТАТЕШНОГО Андрія Олександровича — солдата

СТЕПЧУКА Віктора Васильовича — солдата

СТРЕЛЬКА Андрія Володимировича — сержанта

СУХИНУ Юрія Миколайовича — солдата

ТЕСЛЮ Олега Борисовича — солдата

ТИМЧЕНКА Артема Дмитровича — солдата

ТИМЧЕНКА Євгенія Дмитровича — солдата

ТИХОВОДОВА Андрія Миколайовича — солдата

ТИЩЕНКА Едуарда Анатолійовича — солдата

ТІЛІНА Костянтина Миколайовича — солдата

ТІТОВА Віталія Васильовича — солдата

ТКАЧЕНКА Сергія Івановича — молодшого сержанта

ТОДОРЧУКА Дениса Ігоровича — старшого солдата

ТРЕТЯКА Олександра Віталійовича — солдата

ТРОНЯ Сергія Вікторовича — солдата

ТУЛЬПУ Андрія Володимировича — штаб-сержанта

УШАНОВА Андрія Анатолійовича — солдата

УШАНОВА Леоніда Анатолійовича — солдата

ФАТУЄВА Віталія Борисовича — старшого солдата

ФЕРТІКА Сергія Федоровича — старшого солдата

ФІЛАТОВА Віталія Володимировича — сержанта

ФРОЛОВА Андрія Вікторовича — старшого солдата

ХАЛЕЦЬКОГО Сергія Анатолійовича — солдата

ХАРЧЕНКА Станіслава Володимировича — солдата

ЦІКЕЛАШВІЛІ Гігі — солдата

ЧАЙКОВСЬКОГО Дмитра Ігоровича — солдата

ЧАХАЮ Володимира Рамазіновича — старшого солдата

ЧЕПУРІНА Павла Миколайовича — солдата

ЧЕРЕВКА Євгена Івановича — старшого солдата

ЧЕРКАСОВА Сергія Афанасійовича — молодшого сержанта

ЧЕРНИША Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта

ЧЕРНОБРОВА Олександра Миколайовича — солдата

ЧЕРНОВА Олександра Петровича — молодшого сержанта

ЧИЧКАНЯ Юрія Сергійовича — старшого лейтенанта

ЧОРНІЯ Ігоря Євгенійовича — солдата

ЧУЄВА Артема Євгенійовича — старшого солдата

ШАВКУНА Олександра Миколайовича — солдата

ШАЛУНОВА Олександра Володимировича — солдата

ШАПОВАЛА Владислава Юрійовича — молодшого сержанта

ШАПОВАЛА Руслана Вадимовича — солдата

ШАТОХІНА Дениса Юрійовича — молодшого сержанта

ШАХА Олександра Миколайовича — солдата

ШЕВЧЕНКА Віталія Олександровича — солдата

ШЕВЧЕНКА Сергія Сергійовича — солдата

ШЕВЧЕНКА Станіслава Станіславовича — солдата

ШЕЛУДЬКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта

ШЕМЧУКА Олега Віталійовича — солдата

ШЕПОТІННІКА Романа Валерійовича — солдата

ШИЩЕНКА Владислава Сергійовича — солдата

ШМІЛА Василя — старшого лейтенанта

ШПАКА Дмитра Сергійовича — солдата

ШТАНЬКА Олександра Івановича — солдата

ЩУКІНА Олега Анатолійовича — головного сержанта

ЯБЛУНОВСЬКОГО Єгора Сергійовича — старшого солдата

ЯКОВЛЕВА Миколу Володимировича — солдата

ЯКОВЛЄВА Олексія Анатолійовича — сержанта

ЯРЕМЧУКА Івана Вадимовича — капітана

ЯШНОГО Руслана Юрійовича — старшого сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ