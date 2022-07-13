​Іран спростовує інформацію про продаж дронів Росії

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що країна не продавала сотні власних дронів РФ під час агресії Росії проти України.
Про це у вівторок, 12 травня, повідомляв сайт МЗС Ірану.
“Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані відповів на запитання журналіста стосовно висловлювань радника США з питань нацбезпеки щодо продажу Іраном Росії нових вітчизняних технологій”, – йдеться у повідомленні.
Насер Канаані сказав, що співпраця між Іраном і Росією розпочалася ще до початку війни в Україні, і останнім часом у цьому питанні не відбулося жодних конкретних дій.
Він додав, що позиція Ірану щодо війни РФ з Україною є абсолютно чіткою і неодноразово офіційно заявлялася.
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