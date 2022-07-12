З російського полону звільнили ще п’ятьох українців

Ілюстративне фото: ГУР МОУ

З російського полону звільнили п’ятьох українців, серед яких військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних.

Про це у вівторок, 12 липня, повідомило ГУР МО України.

“В ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один зі звільнених має серйозне бойове поранення.

Обставини звільнення не наводяться.

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