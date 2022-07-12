У Росії – перший випадок мавпячої віспи

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У Росії підтверджено перший випадок зараження вірусом мавпячої віспи.

Про це повідомила пресслужба Росспоживнагляду у вівторок, 12 липня, передає “Радіо Свобода”.

Згідно з повідомленням, на віспу захворіла молода людина, яка приїхала з поїздки країнами Європи і звернулася до лікарні з характерним висипом. Дослідження біоматеріалів хворого підтвердило, що він інфікований мавпячою віспою. Пацієнта ізолювали, хвороба протікає у легкій формі, загрози життю немає, зазанчило російcьке відмство.

“Усі контактні особи своєчасно встановлені і перебувають під медичним наглядом. У разі підтвердження діагнозу їм буде надана вся необхідна медична допомога. За рахунок своєчасно розпочатого епідрозслідування можливість подальшого поширення інфекції куповано”, – йдеться в повідомленні.

Довідково:

Мавпяча віспа – рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки, симптомами якого є нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м’язах.

У травні у кількох країнах Європи та США виявили перші випадки зараження мавпячою віспою.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, станом на 11 липня у 59 країнах та територіях виявлено понад 9 тисяч випадків захворювання. Повідомлялося про щонайменше три смерті від його наслідків.

На початку червня 30 африканських учених зажадали терміново змінити термінологію вірусу, назвавши визначення його як «африканське» дискримінаційними.

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