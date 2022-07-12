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Портнов покинув Україну через Закарпаття в червні, – “Схеми”

12/07/2022 14:10

Проросійський діяч Андрій Портнов, який був першим заступником голови адміністрації президента Віктора Януковича та співпрацював із чиновниками офісу Зеленського, понад місяць тому виїхав з України через Закарпаття.

Про це у вівторок, 12 травня, повідомляє програма “Схеми” (проєкт “Радіо Свобода”) з посиланням на три незалежні одне від одного джерела.

За даними джерел, 3 червня 2022 року Портнов виїхав у сусідню Угорщину через пункт пропуску для автомобільного сполучення “Чоп (Тиса)” у Закарпатській області.

Журналісти звернулися до Держприкордонслужби України з проханням пояснити, на яких підставах 48-річний Андрій Портнов покинув територію України під час дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку.

Адміністрація Держприкордонслужби у відповіді на запит “Схем” повідомила, що не надасть відповіді, оскільки “зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується законом України “Про захист персональних даних”.

Також журналісти “Схем” звернулись із запитом до СБУ з проханням повідомити, чи досліджують у службі діяльність Андрія Портнова, зокрема його зв’язки з Російською Федерацією. Редакція оприлюднить відповідь, щойно вона надійде.

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Україна

Портнов покинув Україну через Закарпаття в червні, – “Схеми”

Проросійський діяч Андрій Портнов, який був першим заступником голови адміністрації президента Віктора Януковича та співпрацював із чиновниками офісу Зеленського, понад місяць тому виїхав з України через Закарпаття. Про це...

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