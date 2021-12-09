США ввели санкції проти Портнова та його фонду

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Портнова та його фонду.
Оновлений список санкцій оприлюднений на офіційній сторінці Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США у четвер, 9 грудня.
Портнова внесли до переліку осіб за так званим “Законом Магнітського”. До цього переліку за підписом Державного секретаря США заносять високопосадовців, причетних до масштабної корупції.
В обґрунтуванні санкцій пояснюється, що Портнов налагодив широкі зв’язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво.
“Широко відомий як судовий посередник, Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу на купівлю доступу та прийняття рішень в українських судах, а також у підриві зусиль з реформування. Станом на 2019 рік Портнов вчинив кроки з контролю за українською судовою системою, впливом на відповідне законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та підтримати судові рішення”, – йдеться в документі.
Санкції за цим законом передбачають заборону на в’їзд до США, а саме відмову в наданні візи, та блокування всіх фінансових активів особи в банках США.
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