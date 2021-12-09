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США ввели санкції проти Портнова та його фонду

09/12/2021 17:56

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Портнова та його фонду.

Оновлений список санкцій оприлюднений на офіційній сторінці Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США у четвер, 9 грудня.

Портнова внесли до переліку осіб за так званим “Законом Магнітського”. До цього переліку за підписом Державного секретаря США заносять високопосадовців, причетних до масштабної корупції.

В обґрунтуванні санкцій пояснюється, що Портнов налагодив широкі зв’язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво.

“Широко відомий як судовий посередник, Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу на купівлю доступу та прийняття рішень в українських судах, а також у підриві зусиль з реформування. Станом на 2019 рік Портнов вчинив кроки з контролю за українською судовою системою, впливом на відповідне законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та підтримати судові рішення”, – йдеться в документі.

Санкції за цим законом передбачають заборону на в’їзд до США, а саме відмову в наданні візи, та блокування всіх фінансових активів особи в банках США.

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