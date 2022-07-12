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Моравецький назвав Путіна “спадкоємцем УПА”. В’ятрович відреагував

12/07/2022 12:14

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав російського президента Путіна “спадкоємцем УПА”, вказавши на те, куди може привести український націоналізм.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Моравецького.

Таким чином у дописі зацитовано фрагмент його виступу на вшануванні пам’яті жертв Волинської трагедії 11 липня – в день, який уже кілька років формально є “національним днем пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян II Речі Посполитої”.

“Україна бачить, куди веде націоналізм та імперіалізм, і що спадкоємець українських націоналістичних організацій та УПА – Путін, який намагається принести руський мир”, – йдеться в дописі.

Слова Моравецького зустріли неприйняття в українських соцмережах. Українців обурило порівняння УПА з діями Путіна, який розв’язав нічим не спровоковану повномасштабну війну проти України.

“Це не просто нерозуміння історії України – це розуміння її з точністю до навпаки… Націоналізм і імперіалізм не тотожні. Український націоналізм і російський націоналізм це непримиренні вороги.
Якби не нинішній український націоналізм, нинішній кордон Російської імперії проходив би мінімум по східному кордону Польщі”, – прокоментував у фейсбуці народний депутат Володимир В’ятрович (“Європейська солідарність”), колишній голова УІНП.

Як пише “Європейська правда”, президент Польщі Анджей Дуда у своєму виступі з того ж приводу запропонував “зробити ставку на правду” для зміцнення відносин між поляками та українцями.

“Я глибоко вірю, що Польща та Україна будуть у союзі, вони будуть міцніти, коли обидва наші народи будуть у дружбі та союзі, пам’ятаючи історію, молячись, віддаючи данину пам’яті вбитим, але також розуміючи, що в історії були важкі часи і були драматичні та трагічні помилки, які ніколи не можна повторити”, – сказав він.

Того ж дня, 11 липня, президент Володимир Зеленський заявив, що вніс до Верховної Ради анонсований раніше законопроєкт про особливий статус для громадян Польщі в Україні.

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Україна

Моравецький назвав Путіна “спадкоємцем УПА”. В’ятрович відреагував

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав російського президента Путіна “спадкоємцем УПА”, вказавши на те, куди може привести український націоналізм. Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Моравецького. Таким чином у...

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