Моравецький назвав Путіна “спадкоємцем УПА”. В’ятрович відреагував

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав російського президента Путіна “спадкоємцем УПА”, вказавши на те, куди може привести український націоналізм.
Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Моравецького.
Таким чином у дописі зацитовано фрагмент його виступу на вшануванні пам’яті жертв Волинської трагедії 11 липня – в день, який уже кілька років формально є “національним днем пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян II Речі Посполитої”.
“Україна бачить, куди веде націоналізм та імперіалізм, і що спадкоємець українських націоналістичних організацій та УПА – Путін, який намагається принести руський мир”, – йдеться в дописі.
Слова Моравецького зустріли неприйняття в українських соцмережах. Українців обурило порівняння УПА з діями Путіна, який розв’язав нічим не спровоковану повномасштабну війну проти України.
“Це не просто нерозуміння історії України – це розуміння її з точністю до навпаки… Націоналізм і імперіалізм не тотожні. Український націоналізм і російський націоналізм це непримиренні вороги.
Якби не нинішній український націоналізм, нинішній кордон Російської імперії проходив би мінімум по східному кордону Польщі”, – прокоментував у фейсбуці народний депутат Володимир В’ятрович (“Європейська солідарність”), колишній голова УІНП.
Як пише “Європейська правда”, президент Польщі Анджей Дуда у своєму виступі з того ж приводу запропонував “зробити ставку на правду” для зміцнення відносин між поляками та українцями.
“Я глибоко вірю, що Польща та Україна будуть у союзі, вони будуть міцніти, коли обидва наші народи будуть у дружбі та союзі, пам’ятаючи історію, молячись, віддаючи данину пам’яті вбитим, але також розуміючи, що в історії були важкі часи і були драматичні та трагічні помилки, які ніколи не можна повторити”, – сказав він.
Того ж дня, 11 липня, президент Володимир Зеленський заявив, що вніс до Верховної Ради анонсований раніше законопроєкт про особливий статус для громадян Польщі в Україні.
Читайте також:
Польща збудує систему відеомоніторингу на кордоні з РФ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!