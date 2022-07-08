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Польща збудує систему відеомоніторингу на кордоні з РФ

08/07/2022 15:32

Польща збудує сучасну, дуже детальну систему спостереження на кордоні з Калінінградською областю Російської Федерації.

Про це заявив у Сеймі Польщі голова Прикордонної служби країни Томаш Прага, передає Dziennik.pl.

“Ми практично готові, оформлено документацію, працюємо над отриманням відповідних коштів. Ми оцінюємо, що на цьому відрізку (кордону, – “Н”) нам знадобиться, з урахуванням інфляції, близько 330 мільйонів злотих (понад 70 млн дол, – “Н”)”, – зазначив Прага.

Він додав, що ця система необхідна, адже партнер стає “усе менш стабільним”.

Польща практично завершила будівництво 187-кілометрового відрізка загородження на кордоні з Білоруссю. Там буде встановлено систему відеомоніторингу у вересні.

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