Удар по Часовому Яру: кількість жертв зросла до 26 людей

В результаті ракетного удару по житловому будинку в місті Часів Яр в Донецькій області загинули щонайменше 26 людей.

Про це повідомила у понеділок, 11 липня, пресслужба ДСНС.

“Станом на 14:30 з-під завалів врятовано ще одного чоловіка. Всього з початку робіт на місці події виявлено та вилучено з-під завалів 26 загиблих осіб, врятовано 9 осіб. Роботи тривають”, – йдеться в повідомленні.

Як інформувала “Новинарня“, російські нелюди завдали ракетного удару по житлових будинках у місті Часів Яр на Донеччині в ніч із 9-го на 10 липня. В одній із п’ятиповерхівок повністю зруйновано два під’їзди.

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