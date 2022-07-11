Російський удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла

Фото: пресслужба ДСНС

Унаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло 18 людей.

Про це вранці в понеділок, 11 липня, інформує пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, з-під завалів врятували шістьох людей.

Зараз уже розчистили та розібрали близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку. Також встановили мовний контакт із двома людьми, які перебувають під завалами.

За попередньою інформацією там можливе перебування ще 22 осіб, з них однієї дитини (хлопчик 9 років).

Як інформувала “Новинарня“, російські нелюди завдали ракетного удару по житлових будинках у місті Часів Яр на Донеччині в ніч із 9-го на 10 липня. В одній із п’ятиповерхівок повністю зруйновано два під’їзди.

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