Після низки пожеж у храмі: у Львові громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ

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У Львові віряни храму святого рівноапостольного князя Володимира так званої Української православної церкви Московського патріархату вирішили перейти до Православної церкви України.

Про це в понеділок, 11 липня, інформує “Захід.нет”.

“Після того, як у храмі виникала низка пожеж, а стіни невідомі обмалювали написами «Дім Путіна», парафіяни самостійно організували збори про перехід до ПЦУ, після чого, 6 липня, відповідні зміни до статуту громади зареєструвала Львівська ОВА”, – йдеться в повідомленні.

“Збори були в червні. Люди подивилися на всі жахіття війни, провели збори, за результатами яких склали протокол, приїхали в єпархію, де митрополит підписав статут. Далі вони подали його в ЛОВА”, – розповів секретар Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ, отець Володимир Бачинський.

Минулого тижня голова Львівської ОВА Максим Козицький видав розпорядження, в якому йдеться про реєстрацію змін до статуту релігійної організації “Релігійна громада Української православної церкви Сихівського району Львова” та викласти статут у новій редакції як релігійної організації “Релігійна громада Львівсько-Сокальської єпархії Української православної церкви (ПЦУ) парафії Святого Володимира у Сихівському районі міста Львова”.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, уповноваженою особою громади є настоятель самовільного храму святого рівноапостольного князя Володимира на Сихові Володимир Кузьо. У коментарі виданню він назвав розпорядження глави ОВА “зловживанням владою”.

Сам дерев’яний храм святого рівноапостольного князя Володимира на Сихові вже неодноразово намагалися демонтувати через сумнівну законність його зведення.

Кілька разів у храмі виникала пожежі, які парафіяни та настоятель церкви називали підпалом.

Через належність храму до Московського патріархату невідомі обклеювали стіни церкви портретами Сталіна та заливали двері і вікна церкви монтажною піною.

В червні під покрівлею храму знову виникла пожежа.

Нагадаємо, 30 червня у Львові заборонили діяльність так званої УПЦ МП і активної у минулому релігійної секти “догналітів”.

Раніше рішення про заборону УПЦ МП прийняла Львівська районна рада. Тоді представник Львівської ОВА Василь Дорош наголосив, що втілити в життя такі ініціативи органів місцевого самоврядування неможливо – для цього потрібен окремий закон.

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