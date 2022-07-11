Home / Україна / Політика / Після низки пожеж у храмі: у Львові громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ

Після низки пожеж у храмі: у Львові громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ

11/07/2022 15:13

У Львові віряни храму святого рівноапостольного князя Володимира так званої Української православної церкви Московського патріархату вирішили перейти до Православної церкви України.

Про це в понеділок, 11 липня, інформує “Захід.нет”.

“Після того, як у храмі виникала низка пожеж, а стіни невідомі обмалювали написами «Дім Путіна», парафіяни самостійно організували збори про перехід до ПЦУ, після чого, 6 липня, відповідні зміни до статуту громади зареєструвала Львівська ОВА”, – йдеться в повідомленні.

“Збори були в червні. Люди подивилися на всі жахіття війни, провели збори, за результатами яких склали протокол, приїхали в єпархію, де митрополит підписав статут. Далі вони подали його в ЛОВА”, – розповів секретар Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ, отець Володимир Бачинський.

Минулого тижня голова Львівської ОВА Максим Козицький видав розпорядження, в якому йдеться про реєстрацію змін до статуту релігійної організації “Релігійна громада Української православної церкви Сихівського району Львова” та викласти статут у новій редакції як релігійної організації “Релігійна громада Львівсько-Сокальської єпархії Української православної церкви (ПЦУ) парафії Святого Володимира у Сихівському районі міста Львова”.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, уповноваженою особою громади є настоятель самовільного храму святого рівноапостольного князя Володимира на Сихові Володимир Кузьо. У коментарі виданню  він назвав розпорядження глави ОВА “зловживанням владою”.

Сам дерев’яний храм святого рівноапостольного князя Володимира на Сихові вже неодноразово намагалися демонтувати через сумнівну законність його зведення.

Кілька разів у храмі виникала пожежі, які парафіяни та настоятель церкви називали підпалом.

Через належність храму до Московського патріархату невідомі обклеювали стіни церкви портретами Сталіна та заливали двері і вікна церкви монтажною піною.

В червні під покрівлею храму знову виникла пожежа.

Нагадаємо, 30 червня у Львові заборонили діяльність так званої УПЦ МП і активної у минулому релігійної секти “догналітів”.
Раніше рішення про заборону УПЦ МП прийняла Львівська районна рада. Тоді представник Львівської ОВА Василь Дорош наголосив, що втілити в життя такі ініціативи органів місцевого самоврядування неможливо – для цього потрібен окремий закон.

Читайте також:
ПЦУ та УПЦ МП підписали Декларацію порозуміння

Унікальних переглядів: 9
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Після низки пожеж у храмі: у Львові громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ

У Львові віряни храму святого рівноапостольного князя Володимира так званої Української православної церкви Московського патріархату вирішили перейти до Православної церкви України. Про це в понеділок, 11 липня, інформує “Захід.нет”....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse