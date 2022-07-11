На Донеччині заборонили продаж алкоголю

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У Донецькій області ввели заборону на продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі.

Як інформує пресслужба Донецької ОВА в понеділок, 11 липня, відповідний наказ підписав командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ “Хортиця”.

“Для забезпечення громадської безпеки та порядку з 11 липня 2022 року на території Донецької області на період дії правового режиму воєнного стану заборонена торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів та дезінфекційних засобів)”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, на території області організовують патрулювання для контролю дотримання заборони торгівлі алкоголем.

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