Десантники 80-ї бригади спалили ще пару російських танків. ВІДЕО

Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили ще два російські танки в районі виконання бойового завдання у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ у понеділок, 11 липня.

“Бойові машини російських окупантів були знищені десантниками з американського ПТРК “Javelin” та українського “Стугна-П”. Продовжуємо “полювання” за бронетехнікою загарбників”, – йдеться в повідомленні.

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