Ахметов передає державі свій медіабізнес

Рінат Ахметов. Фото DT.ua

Олігарх Рінат Ахметов заявив, що передає свій медійний бізнес, зокрема телеканали “Україна” та “Україна 24” на користь державі.

Про це в понеділок, 11 липня, йдеться у заяві System Capital Management, яка належить Ахметову.

“Цього тижня “Медіа Група Україна” відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ”, — зазначив бізнесмен.

Таке рішення Ахметов пояснює набранням чинності закону про олігархів, хоча себе він олігархом не визнає.

“Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах”, — йдеться у заяві.

Зазначимо, що до «Медіа Групи Україна» входять телеканали «Україна», «Україна 24», «НЛО TV», «Індиго TV», «Футбол 1/2/3»,« 34 телеканал» (регіональний), сайт «Сегодня», кросплатформний проєкт Vogue.UA.

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