Ахметов подав до ЄСПЛ позов проти Росії

Мільярдер Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти РФ щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої воєнної агресії Росії проти України.

Про це йдеться у заяві групи SCM, засновником і акціонером якої є Ахметов.

“Окрім незліченних людських страждань російське вторгнення призвело до масових руйнувань української інфраструктури. Бомбардування російською артилерією металургійного комбінату “Азовсталь” у Маріуполі з метою знищення останнього оплоту українського опору в цьому місті стали для всього міжнародного співтовариства свідоцтвом неповаги з боку росії до норм міжнародного права і прав людини. Як власник “Азовсталі” та багатьох інших промислових підприємств, які стали ціллю російських збройних сил, що вторглися в Україну, пан Ахметов робить усе можливе для притягнення росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України”, – йдеться у повідомленні SCM.

Зазначається, що Ахметов подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку Росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM.

“Пан Ахметов просить суд чітко дати росії зрозуміти, що її дії, які сприяють погіршенню продовольчої кризи, і кроки, що здійснюються з метою нанесення подальших збитків української економіки, недопустимі”, – додали в SCM.

З огляду на невідкладність і серйозність ситуації Ахметов попросив надати справі пріоритетний статус.

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