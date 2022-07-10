Захищаючи Донеччину, загинув ексгравець “Динамо”, воїн ЗСУ Сергій Баланчук

Сергій Баланчук

Колишній футболіст київського “Динамо”, “Ворскли” та ізраїльського “Маккабі”, військовослужбовець Сергій Баланчук загинув у битві за Донецьку область.

Про загибель воїна повідомив сайт “Динамоманія” 9 липня.

Зазначається, що 47-річний воїн поліг під містом Бахмут Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу.

Сергій Баланчук народився в Києві, навчався у “футбольному” класі школи №170 на Оболоні разом з Олександром Шовковським, Владиславом Ващуком та Сергієм Федоровим. Школу закінчив із золотою медаллю. Займався футболом у ДЮФШ “Динамо”. Амплуа – захисник.

У складі першої команди “Динамо” дебютував 13 серпня 1995 року в матчі чемпіонату України проти СК “Миколаїв”. Загалом зіграв за киян чотири матчі. Виступав також за ЦСК ЗСУ.

Надалі виступав у чемпіонаті Ізраїлю, де провів три сезони у складі “Маккабі” (Хайфа) три сезони. В його активі “бронза” національного чемпіонату та Кубок Ізраїлю. У фіналі кубкового турніру 1998/99 саме він забив вирішальний гол єрусалимському “Хапоелю”. Відіграв сім матчів у єврокубках.

Навесні 1999 року Баланчук повернувся до “Динамо”, яке тоді тренував Валерій Лобановський. Проте пробитися до основного складу півфіналіста Ліги чемпіонів було дуже складно, і невдовзі Сергій вирушив до полтавської “Ворскли”. Провів за “зелено-білих” три з половиною сезони, посідав четверте місце ЧУ, з полтавцями взяв участь у розіграші Кубка УЄФА.

Останнім клубом Баланчука став харківський “Металіст”.

Після завершення кар’єри футболіста Сергій здобув юридичну освіту і вiдтодi працював за фахом. Був суддею третейського суду при Асоціації українських банків.

Після повномасштабного вторгнення російських військ Баланчук став до лав Збройних сил України.

Футбольний клуб “Динамо” висловив співчуття рідним та близьким Сергій Баланчука, який загинув у бою з російськими окупантами. “Не забудемо цієї жертви та не пробачимо окупантам жодної смерті українських воїнів. Вічна пам’ять і слава усім, хто поліг за мирне небо України, захищаючи нашу незалежність, свободу та демократичні цінності”, – ідеться в повідомленні.

Днями міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що під час війни загинули близько 100 українських спортсменів та тренерів (в бойових діях та від обстрілів), 22 потрапили в полон. Понад 3 тисячі спортсменів зі зброєю в руках захищають Україну.

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