ПС ЗСУ показали роботу своїх винищувачів на сході України

Винищувачі Повітряних сил ЗСУ прикривають роботу ударної авіації у зоні бойових дій на сході України.
Про це в неділю, 10 липня, повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.
КПС поширили відео з цього приводу.
“Так виглядає передній край оборони на сході України. Українські винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії ударної авіації Повітряних сил та підрозділів Сухопутних військ”, – ідеться в підписі.
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