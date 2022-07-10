ПС ЗСУ показали роботу своїх винищувачів на сході України

Винищувачі Повітряних сил ЗСУ прикривають роботу ударної авіації у зоні бойових дій на сході України. Про це в неділю, 10 липня, повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ. КПС поширили відео з цього приводу. “Так виглядає передній край оборони на сході України. Українські винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії ударної авіації Повітряних сил та підрозділів Сухопутних військ”, – ідеться в підписі. Читайте також:

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Редактор: Нестор Дим

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