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ЗСУ відкинули росіян від Вуглегірської ТЕС, тривають бої під Григорівкою, – Генштаб

09/07/2022 09:35

Українські війська відбили наступ росіян та відкинули їх на попередні позиції в районі Світлодарська. При цьому  тривають штурмові дії ЗС РФ на північний схід від Сіверська.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗС України в суботу, 9 липня.

“На Бахмутському напрямку ворожі обстріли фіксувалися поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового. Завдав авіаудару неподалік Спірного.
Наступальними діями окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного. Українські воїни не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції”, – сказано в повідомленні.

“На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Краматорська. Штурмовими діями намагається просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають”, – повідомляє також ГШ.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Дібровного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли позицій по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів в районі населеного пункту Малі Щербаки.

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