Унаслідок бойових знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція, частина Донеччини – без води

Про це вранці в суботу, 9 липня, повідомив мер Мирнограда Олександр Брикалов.
“Увага! Внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію Припинене водопостачання споживачів. Фільтрувальна станція запрацює після проведення робіт”, – написав міська голова в телеграмі .
Він зазначив, що постачання води в повному обсязі здійснюватиметься після відновлення електропостачання та технологічних процесів на Карлівській фільтрувальній станції.
Карлівська фільтрувальна станція забезпечує водопостачання населених пунктів: Білозерського, Білицького, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селидового та Українська.
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