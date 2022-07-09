Унаслідок бойових знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція, частина Донеччини – без води

На Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція, низка міст області залишилися без водопостачання.

Про це вранці в суботу, 9 липня, повідомив мер Мирнограда Олександр Брикалов.

“Увага! Внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію Припинене водопостачання споживачів. Фільтрувальна станція запрацює після проведення робіт”, – написав міська голова в телеграмі .

Він зазначив, що постачання води в повному обсязі здійснюватиметься після відновлення електропостачання та технологічних процесів на Карлівській фільтрувальній станції.

Карлівська фільтрувальна станція забезпечує водопостачання населених пунктів: Білозерського, Білицького, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селидового та Українська.

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