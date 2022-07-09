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Міністр оборони України назвав три сценарії завершення війни

09/07/2022 19:39

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав три сценарії завершення війни з Росією.

Про це він сказав на дискусійній платформі Forbes у суботу, 9 липня, передає пресслужба МОУ.

“Один зі сценаріїв завершення війни в Україні – буде “добра воля” росіян, яку вони продемонстрували на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та острові Зміїний, тікаючи від нашої армії”, – сказав міністр.

Другий варіант – перемога у битві: знищення українською армією російських військ.

Третій – розвал росії: парад суверенітетів суб’єктів Росії на окремі держави.

“Ніякого Мінська-3”, – наголосив Резніков.

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