Міністр оборони України назвав три сценарії завершення війни

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав три сценарії завершення війни з Росією.
Про це він сказав на дискусійній платформі Forbes у суботу, 9 липня, передає пресслужба МОУ.
“Один зі сценаріїв завершення війни в Україні – буде “добра воля” росіян, яку вони продемонстрували на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та острові Зміїний, тікаючи від нашої армії”, – сказав міністр.
Другий варіант – перемога у битві: знищення українською армією російських військ.
Третій – розвал росії: парад суверенітетів суб’єктів Росії на окремі держави.
“Ніякого Мінська-3”, – наголосив Резніков.
Читайте також:
Резніков назвав кількість бійців, що зараз обороняють Україну
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!