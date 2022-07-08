Україна може атакувати Керченський міст, це буде ударом для Кремля, – екскомандувач сил НАТО

Генерал Філіп Брідлав

Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакувавши Керченський міст, що з’єднує материкову Росію з анексованим Кримом. ЗСУ можуть використати для цього нещодавно поставлені ракети Harpoon.

Про це заявив колишній командувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав у інтерв’ю британському The Times.

Він заявив, що атака на міст була б виправдана агресією Росії проти України з усіх боків.

“Керченський міст є законною ціллю”, – сказав Брідлав.

“Мене зовсім не дивує, що росіяни стурбовані Керченським мостом. Для них це неймовірно важливо. Тепер, коли Захід дав Україні ракети Harpoon, я думаю, у росіян є всі підстави хвилюватися щодо того, що Україна здійснить атаку на міст”, – додав генерал.

Ракета Harpoon була вперше використана Україною минулого місяця, коли російський військово-морський буксир був уражений під час спроби доставити зброю на острів Зміїний.

“Я за освітою інженер-будівельник і знаю про будівництво мостів. У всіх мостів є свої слабкі місця, і якщо націлити в правильному місці, це може зробити Керченський міст непридатним на деякий час. Але якби вони хотіли зруйнувати міст, для цього знадобилося б більш цілеспрямоване бомбардування”, – сказав Брідлав.

Він також заявив, що багато західних лідерів і колишніх лідерів зараз ведуть розмови про те, що станеться, якщо Росія почне топити українські судна з зерном або якщо російська морська блокада стане постійною.

“Існують дискусії про те, як Захід може відповісти, якщо це станеться. Декілька людей, з якими я спілкувався, сказали, що руйнування Керченського мосту було б величезним ударом для Росії. Керченський міст є законною ціллю”, – сказав він

Брідлав, до військових порад якого досі звертається адміністрація Байдена, відкинув заяви тих, хто сумнівається в розумності підтримки атакувальних дій України.

“Росія вторглася в Україну і здійснила напади не тільки зсередини України, але й з Росії, Білорусі, Криму та Чорного моря, і вбила десятки тисяч людей. Тож нам не варто турбуватися про те, що Україна буде войовничим у своєму підході до цілей всередині Росії. Це все одно, що просити Роджера Федерера грати в теніс із зав’язаною за спиною рукою і постійно отримувати подачу”, – сказав він.

Довідково

AGM/RGM/UGM-84 “Гарпун” (Harpoon) — американська протикорабельна ракета, одна з найпоширеніших у світі. Експлуатується з 1977 року. Розроблена та випускалася компанією McDonnell Douglas, в даний час її випуском займається Boeing Defense, Space & Security.

“Гарпун” має активну радіолокаційну систему самонаведення та наднизьку траєкторію польоту. Для запуску ракети можуть використовуватися такі платформи:

літаки (AGM-84, варіант без твердопаливного прискорювача)

надводні кораблі (RGM-84, варіант з твердопаливним прискорювачем, який від’єднується в польоті після вироблення пального)

підводні човни (UGM-84, варіант з твердопаливним прискорювачем та упаковкою в спеціальний контейнер, що дозволяє підводний пуск через торпедний апарат);

берегові пускові установки (варіанти ракети з твердопаливним прискорювачем).

Операційна дальність: 140-315 км (в залежності від варіанту і модифікації)

Висота польоту: над гребенями хвиль, максимальна – 915 м.

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