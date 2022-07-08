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Рада відтермінувала перехід на європейські правила оплати за газ

08/07/2022 20:37

Верховна Рада відтермінувала перехід на облік природного газу в енергетичних одиницях.

Про це в п’ятницю, 8 липня, у телеграмі повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк.

За відповідний проєкт закону №7305 в цілому проголосували 286 депутатів.

Згідно з документом, перехід на облік “блакитного палива” в енергетичних одиницях перенесено із 1 травня 2022 року на 1 травня, що настає за датою припинення або скасування воєнного стану.

До запровадження воєнного стану опалювальний сезон 2021-2022 років мав бути останнім, коли українські домогосподарства сплачували за газ за метричними показниками.

2 листопада 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон, який регламентує перехід на європейську систему обліку споживання газу. Завдяки впровадженню нової системи обліку буде автоматично враховуватися якість газу, а клієнт платитиме за енергію від газу, а не обсяг.

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Україна

Рада відтермінувала перехід на європейські правила оплати за газ

Верховна Рада відтермінувала перехід на облік природного газу в енергетичних одиницях. Про це в п’ятницю, 8 липня, у телеграмі повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк. За відповідний проєкт...

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