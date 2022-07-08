Експрем’єр Японії Сіндзо Абе помер після нападу

Сіндзо Абе

Колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, на якого сьогодні було скоєно замах, помер у лікарні.

Про це в п’ятницю, 8 липня, інформує японська національна телекомпанія NHK.

Замах на Сіндзо Абе було скоєно 8 липня у японському місті Нара. Експрем’єра поранили на мітингу під час виступу на підтримку кандидата від Ліберально-демократичній партії на виборах верхньої палати парламенту Японії, що відбудуться у неділю.

Поліція затримала злочинця на місці замаху: ним виявився 41-річний Тецуя Ямагамі, який стріляв у експрем’єра із саморобного пістолета.

Підозрюваний сказав поліції, що незадоволений колишнім прем’єр-міністром і мав намір вбити його.

Після замаху Сіндзо Абе госпіталізували в тяжкому стані, у нього зупинилося серце. За даними поліції, в політика стріляли двічі – у груди та шию.

67-річний Сіндзо Абе пішов у відставку з посади прем’єра у 2020 році, але залишався впливовою фігурою у панівній Ліберально-демократичній партії Японії.

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