У Переяславі на Київщині демонтували монумент “возз’єднання України з Росією”

Фото: Владислав Мельничук/Фейсбук

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У місті Переяслав Київської області демонтували пам’ятник, присвячений 300-річчю “возз’єднання України з Росією” (так званий монумент “Навіки разом”).

Про це вранці в четвер, 7 липня, повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Відповідне рішення було ухвалено місцевою владою та територіальною громадою.

“Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про “возз’єднання” чи “дружбу” з рашистами мова йти не може”, – наголосив Кулеба.

Ще до демонтажу постамент пам’ятника був розписаний назвами українських міст і селищ, де російська армія вчинила злочини після вторгенння.

Міський голова Переяслава В’ячеслав Саулко зазначив, що питання про демонтаж цього пам’ятника виникло задовго до 2014 року, але “на превеликий жаль, тоді було ще багато людей, які підтримували те, щоб він стояв”.

“Але війна, яку розпочала РФ проти народу України у 2014 році, поставила по суті питання про його терміновий демонтаж. Довго були баталії, було багато противників, було багато охочих запобігти тому, щоб його прибрали. Усе-таки він мав культурне значення, був охоронною спадщиною України, тому ми не могли просто так самі це зробити, але коли розпочалася повномасштабна війна, російська агресія, питання саме відпало”, – пояснив Саулко в ефірі національного телемарафону.

Як інформувала “Новинарня“, в Переяславі ще до 23 лютого відбулися громадські слухання щодо демонтажу пам’ятника місцевого значення “Монумент на відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією”, й абсолютна більшість присутніх проголосувала за знесення.

Нагадаємо, 30 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила рішення перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області на Переяслав.

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