У Британії стартували навчання українських військових

Великобританія вже почала навчання українській військових за стандартами НАТО. Планується, що підготовку пройдуть 10 тисяч бійців ЗСУ.
Про це у четвер, 7 липня, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону.
“Близько 10 тисяч солдатів будуть підготовані в Британії за стандартами НАТО. Вже 1500 наших солдатів вже тут… Вони прибувають по 100-200 людей щотижня”, – сказав дипломат, його цитує “РБК-Україна”.
За його словами, українські захисники не тільки пройдуть навчання з британськими інструкторами, а також отримають обмундирування та зброю.
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