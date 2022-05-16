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Військові ЗСУ проходять навчання на словацьких САУ, йдуть переговори про купівлю

16/05/2022 15:10

Українські військові вже проходять навчання на словацьких самохідних установках Zuzana 2, попри те, що угода про їхній продаж ще не укладена.

Про це в понеділок, 16 травня, повідомив міністр оборони Ярослав Надь, передає Aktuality.

“Я можу підтвердити – і ви перші, кому я це підтвердив, – що навчання українців на цій техніці вже триває, тому є серйозний і дуже інтенсивний інтерес”, – сказав глава міноборони.

Однак деталі контракту міністр не коментував. Поки невідомо, коли його можуть остаточно закрити і за якою ціною куплять озброєння.

Проте після підписання деякі САУ можуть бути доставлені майже відразу.

“Слід зазначити, що це машини, які знаходяться у виробництві. Тобто якісь ми повинні віддати відразу або в найближчі тижні. А якісь потім у найближчі місяці”, – сказав Надь.

За словами міністра, поступово українці мають отримати щонайменше вісім одиниць, може бути більше.

Чотири роки словацька армія також придбала Zuzana 2 і за 25 одиниць тоді було заплачено 172 мільйони євро, тобто близько семи мільйонів за штуку.

“Зараз українці мають дуже інтенсивний інтерес, особливо до наземних технологій. Системи протиповітряної оборони та протитанкові керовані ракети. Це три сфери, на яких зараз зосереджена міжнародна допомога”, – додав Надь.

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