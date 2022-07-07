Тероборонівці під час бою затрофеїли новітню російську БМП-3. ВІДЕО

Військові одного з підрозділів Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони здобули ворожу БМП-3 під час бою з мінометним і танковим обстрілом.

Про це вечері в середу, 6 липня, поінформувала пресслужба Сил територіальної оборони.

“Бійці одного з підрозділів Дніпропетровська окрема бригада Сил територіальної оборони затрофеїли покинуту ворожу БМП-3 у безпосередній зоні видимості ворога. Поступово наші підпорядковані підрозділи стають механізованим”, – йдеться у повідомленні.

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