Тероборонівці під час бою затрофеїли новітню російську БМП-3. ВІДЕО

Військові одного з підрозділів Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони здобули ворожу БМП-3 під час бою з мінометним і танковим обстрілом.
Про це вечері в середу, 6 липня, поінформувала пресслужба Сил територіальної оборони.
“Бійці одного з підрозділів Дніпропетровська окрема бригада Сил територіальної оборони затрофеїли покинуту ворожу БМП-3 у безпосередній зоні видимості ворога. Поступово наші підпорядковані підрозділи стають механізованим”, – йдеться у повідомленні.
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