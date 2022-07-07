Російські десантники на півдні України втратили дрон із секретною інформацією. ВІДЕО

Скріншот із відео

Російські десантники втратили дрон Mavic та видали секретну інформацію про свою військову частину.

Відео з дрона поширило у четвер, 7 липня, видання “Ґрунт”.

“Мавпам у тєльняшках дали дрон Mavic, який вони майже одразу втратили на півдні України. Ще й примудрились подарувати нашій розвідці цілу флешку цікавих фото та відео з їхньої рідної військової частини”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на флешці був детальний вид з висоти пташиного польоту військової частини 54801 у Ставрополі. Це 247-й гвардійський десантно-штурмовий полк.

“Також нездари детально показали свою рідну медичну частину, і чимало контрактників, які біля неї паслися. Ну і свої власні обличчя теж не забули засвітити. В файлах ще багато чого цікавого, все звісно не показуємо. Російському десантнику Солодову С.В. палкий привіт та подяка від українського командування. Пані Санчировій з медичної роти теж вітання”, – іронізують у медіа.

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