Президент доручив скасувати дозволи на пересування військовозобов’язаних, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному скасувати порядок отримання військовозобов’язаними дозволів на переміщення між областями України.
Про це в середу, 6 липня, пише “Українська правда” з посиланням на джерела в офісі президента України.
Зазначається, що на засіданні з військовими Зеленський заслухав доповідь Залужного щодо дозволів для військовозобов’язаних покидати межі місць проживання.
“Президент звернув увагу на те, що суб’єктом формування державної політики в цьому питанні є Міністерство оборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами. Зеленський доручив скасувати прийнятий Генштабом ЗСУ порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни”, – пише видання.
Як інформувала “Новинарня“, протягом дня 5 липня Генштаб ЗСУ дещо плутано комунікував норму щодо надання дозволів від територіальних центрів комплектації на зміну місця проживання (перебування) для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Ці роз’яснення спричинили невдоволення та критику в частини користувачів соцмереж.
Водночас вказані обмеження так само комунікувалися ще з початку 2015 року та могли б діяти відповідно до закону з 24 лютого, коли було запроваджено воєнний стан.
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