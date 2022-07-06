До Великої Британії на навчання прибула перша ротація українських військових

До Великої Британії прибула перша група українських військових у рамках програми навчання та підготовки.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у доповіді для громад Сполученого Королівства, інформує пресслужба Генерального штаб ЗСУ у середу, 6 липня.

2Ми прагнемо збільшити масштаб і частоту цих курсів відповідно до вимог України. Ми також обговорюємо з міжнародними партнерами варіанти розширення участі в навчальній програмі, конструктивно працюючи з країнами, які готові підтримати або шляхом надання інструкторів, або надання обладнання”, – сказав міністр оборони Великої Британії.

У ЗСУ подякували Великобританії за підтримку та допомогу, адже така діяльність демонструє незмінне лідерство Великої Британії у відповіді на агресивну війну Росії.

Зазначається, що програму підготовки військовослужбовців Збройних сил України під керівництвом Великої Британії анонсував прем’єр-міністр Борис Джонсон під час візиту до Києва 17 червня.

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