ЗСУ відбили штурм росіян в напрямку Долини, – Генштаб

Фото - ГШ ЗСУ

Українські Сили оборони відбили штурм росіян в напрямку Долини на Слов’янському напрямку.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 5 липня.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового.

“Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто”, – йдеться в повідломленні.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ворог вживає заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам’янського. Завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов’янська та Званівки.

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