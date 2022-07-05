СБУ затримала коригувальника російських обстрілів по Харківщині

У Харківській області правоохоронці викрили зловмисника, який проводив розвідувальну діяльність на користь спецслужб Російської Федерації.

Йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це в вівторок, 5 липня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“Під час оперативно-слідчих заходів встановлено, що 41-річний чоловік збирав та передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених в області”, – йдеться в повідомленні.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили три мобільні телефони з доказами протиправної діяльності; блокноти і зошити з записами розвідувальної інформації.

Сьогодні зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру.

Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін п’ятнадцять років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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