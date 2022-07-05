Окупанти на Запоріжжі перевели школи на програму РФ, змушують віддавати до них дітей, – розвідка

У Запорізькій області окупанти привезли вчителів із Російської Федерації та змушують батьків віддавати дітей до садочків і шкіл з навчальною програмою країни-агресора.
Про це в вівторок, 5 липня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
“В Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ”, – йдеться в повідомленні.
У разі незгоди, батькам погрожують відбирати в них дітей та відправляти до інтернатів.
Покарання для батьків – відправка до армії так званою “ДНР” для чоловіків і суспільні роботи для жінок.
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