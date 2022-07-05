Росіяни обстрілюють Сєвєродонецьк і інші міста Луганщини навіть після їхнього захоплення

Луганська область й після окупації продовжує потерпати від ворожих обстрілів.

Про це в вівторок, 5 липня, інформує пресслужба Луганської обласної прокуратури.

“Встановлено, що 4 липня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ і контрольовані нею учасники незаконних збройних формувань вкотре обстріляли місто Сєвєродонецьк на Луганщині. Від ворожого вогню зазнали пошкоджень 3 житлових будинки, а також гараж і господарські споруди місцевих мешканців”, – ідеться в повідомленні.

Окрім того, упродовж червня 2022 року ворожі війська постійно обстрілювали цивільні об’єкти на території Гірської міської територіальної громади, в результаті чого залишили без домівок багатьох мешканців і завдали значної шкоди.

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури зареєстровано чотири кримінальні провадження за фактами обстрілів окупаційними військами цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури Луганської області за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях доручили слідчим підрозділів Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил російської федерації.

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