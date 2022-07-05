Обстріли Бєлгорода й Курська: як реагують росіяни

Російський Бєлгород після обстрілу 3 липня 2022

Обстріли близьких до кордонів з Україною російських міст викликають значний суспільний резонанс в РФ, поступово змінюючи сприйняття соціумом “спецопераційних” подій та поляризуючи настрої. І якщо раніше домінуючою думкою була підтримка влади, то тепер місцеві жителі налякані та відчувають себе у небезпеці, делегуючи відповідальність за події місцевій владі. Це випливає із реакцій, які можна побачити в соцмережах.

Місцеві жителі впевнені, що провокації цілеспрямовано здійснюються Україною. Хоча в переважній більшості випадків доказів немає, а люди продовжують вірити на слово заявам представників місцевої влади.

Частина росіян дивується, чому російська армія не завдає нищівного удару у відповідь по Україні, використовуючи нібито наявне сучасне озброєння? Росіяни вже починають сумніватися, що їхня армія може змусити капітулювати керівництво України.

А переважна частина молоді, освічених та заможних громадян РФ вважає, що краще за все зупинитися на мирних перемовинах, адже від воєнної ескалації ніхто не виграє.

Більшість місцевих жителів не розуміє, чому не відпрацьовують системи російської ППО? Чи правильно взагалі розміщені установки ППО – винесені за місто і стоять в полі чи в зоні щільної забудови?

Деякі громадяни РФ продовжують вважати, що між росіянами та українцями клин вбиває третя сторона, обвинувачуючи звісно Захід.

Натомість українці все чудово розуміють. Ще колись давно російський генерал Олександр Лебедь заявив, що найкраще буде воювати той солдат, який на місці свого дому побачив розруху та спалену родину.

Тоді як російська влада завжди відрізнялася організацією найцинічніших кривавих терактів по відношенню до своїх же громадян, особливо із залученням дітей… Прагнучи таким чином або відволікти від злочинних дій влади, або обвинуватити у терактах тих, по відношенню до кого необхідно виправдати злочинні дії.

Крім того, не слід забувати про російських партизанів, які всупереч російській пропаганді починають розуміти, де правда, і свідомо чинити опір всередині країни, щоб запобігти злочинним діям Кремля та зменшити негативні наслідки війни.

Іван Бойченко

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