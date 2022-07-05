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Картину “Русскій воєнний корабль, іди …” продали на аукціоні за $18 тис. Гроші підуть на ЗСУ

05/07/2022 13:52

Картину “Русскій воєнний корабль, іди …” продали на благодійному аукціоні на користь Збройних сил України. Благодійний Фонд Родини Веселого виклав за знакову для українців ілюстрацію 18 тисяч доларів.

Аукціон став частиною благодійного гастро-вечора, що відбувся 30 червня у Львові в рамках проєкту “1000 автомобілів свободи”.
За кошти від продажу усіх лотів придбають машини для військовослужбовців, які боронять Україну від Росії.

Приємно бути дотичним до сучасного українського мистецтва воєнного часу. Особливо, коли кошти від покупки картини будуть спрямовані на те, щоб наблизити зустріч усієї російської армії зі славнозвісним кораблем”, – коментує засновник фонду Андрій Веселий.

Окрім картини кримського художника Бориса Гроха, Фонд Родини Веселого придбав на аукціоні і марку, створену за мотивами цієї картини. Покупка принесла до благодійної скарбнички 128 тисяч гривень.

Таким чином, завдяки благодійному аукціону організатори заходу виручили більше 356 тисяч гривень та 18 тисяч доларів.

 Тепер славнозвісні картина та марка з російським військовим кораблем переїдуть до Дрогобича. Благодійний Фонд Родини Веселого обіцяє виставити експонати у вільний доступ, щоб дрогобичани та гості міста мали змогу побачити витвори, котрі підіймають український бойовий дух в умовах війни.

Довідково:
БО «Благодійний фонд Родини Веселого» створено Андрієм Веселим у 2013 році для реалізації соціальних проєктів. Зокрема, для допомоги військовослужбовцям та родинам захисників, що загинули.
З початку повномасштабного вторгнення Росії Фонд створив логістичний хаб у Дрогобичі, опікується гуманітарною допомогою для переселенців, матеріальною допомогою для військових частин, передає засоби індивідуального захисту і транспорт на передову. 

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