95-та бригада спалила підрозділ бронетехніки росіян. ВІДЕО

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Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ на одному з напрямків спалили підрозділ бронетехніки росіян. Про це у вівторок, 5 липня, повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. “На одному з напрямків ведення бойових дій в результаті проведення заходів розвідки було виявлено підрозділ броньованої техніки противника. В результаті точних блискавичних ударів артилерії житомирських десантників час перебування в Україні чергових російських загарбників закінчився назавжди”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук