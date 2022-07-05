95-та бригада спалила підрозділ бронетехніки росіян. ВІДЕО

Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ на одному з напрямків спалили підрозділ бронетехніки росіян.
Про це у вівторок, 5 липня, повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
“На одному з напрямків ведення бойових дій в результаті проведення заходів розвідки було виявлено підрозділ броньованої техніки противника. В результаті точних блискавичних ударів артилерії житомирських десантників час перебування в Україні чергових російських загарбників закінчився назавжди”, – йдеться в повідомленні.
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